Масштабные увольнения продолжаются: Spotify сократит часть персонала уже на этой неделе

Spotify Technology планирует увольнения уже на этой неделе, присоединившись ко многим другим технологическим компаниям, таким как Amazon, Meta, Microsoft и Google, которые уже объявили о сокращении рабочих мест для снижения затрат.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что количество сокращенных рабочих мест не уточняется, а представитель компании Spotify отказался от официальных комментариев.

В октябре Spotify уволил 38 сотрудников своих студий подкастов Gimlet Media и Parcast. Согласно отчету о прибылях за третий квартал, у гиганта потоковой передачи музыки работает около 9800 сотрудников.

Начиная с 2019 года, компания взяла на себя огромные обязательства по подкастингу. Она потратила более $1 млрд на приобретение подкастов, программное обеспечение для создания, услуги хостинга и права на популярные шоу.

Тем не менее, в прошлом году акции Spotify упали на 66%, поскольку инвесторы сомневались, когда они начнут получать прибыль.

В июне руководители Spotify заявили, что их бизнес по производству подкастов станет прибыльным в ближайшие один-два года.

Отметим, компания Alphabet планирует сократить около 12 тысяч рабочих мест в своей дочерней компании Google или более 6% ее рабочей силы в мире на фоне падения доходов техкомпаний.

Также Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест, а некоторые должности в отделах кадров и инженерных подразделениях отменить.

Ранее компания Марка Цукерберга Meta, владеющая соцсетью Facebook, сообщила, что увольняет более 11 тысяч работников в рамках массовых сокращений, поскольку борется с нестабильностью доходов.

Кроме того, компания Amazon начинает новую серию увольнений, всего планируют уволить 18 тысяч сотрудников. Это будет самое большое сокращение рабочих мест в истории компании.