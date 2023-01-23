Масштабні звільнення тривають: Spotify скоротить частину персоналу вже цього тижня

Spotify Technology планує звільнення вже цього тижня, приєднавшись до багатьох інших технологічних компаній, таких як Amazon, Meta, Microsoft та Google, які вже оголосили про скорочення робочих місць для зниження витрат.

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Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що кількість скорочених робочих місць не уточнюється, а представник компанії Spotify відмовилися від офіційних коментарів.

У жовтні Spotify звільнив 38 співробітників своїх студій подкастів Gimlet Media та Parcast. Відповідно до звіту про прибутки за третій квартал, у гіганта потокового передавання музики працює близько 9800 співробітників.

Починаючи з 2019 року компанія взяла на себе величезні зобовʼязання щодо подкастингу. Вона витратила понад $1 млрд на придбання мереж подкастів, програмне забезпечення для створення, послуги хостингу та права на популярні шоу.

Тим не менш, минулого року акції Spotify впали на 66%, оскільки інвестори сумнівалися, коли вони почнуть отримувати прибутки.

У червні керівники Spotify заявили, що їхній бізнес із виробництва подкастів стане прибутковим у найближчі один-два роки.

Зазначимо, компанія Alphabet планує скоротити близько 12 тисяч робочих місць у своїй дочірній компанії Google, або понад 6% її робочої сили у світі на тлі падіння прибутків техкомпаній.

Також корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади у відділах кадрів та інженерних підрозділах скасувати.

Раніше компанія Марка Цукерберга Meta, яка володіє соцмережею Facebook, повідомила, що звільняє понад 11 тисяч працівників в рамках масових скорочень, оскільки бореться з нестабільністю доходів.

Крім того, компанія Amazon розпочинає нову серію звільнень, всього планують звільнити 18 тисяч співробітників. Це буде найбільше скорочення робочих місць в історії компанії.