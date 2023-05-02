Meta планирует привлечь $ 8,5 миллиарда в рамках второго выпуска облигаций

Компания Meta Platforms, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, планирует привлечь 8,5 миллиарда долларов через размещение облигаций из пяти частей. Это будет уже второй выпуск ценных бумаг компании после того, как она привлекла 10 миллиардов долларов в прошлом году.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечают в Meta, 40-летний выпуск облигаций, состоящий из пяти частей, может принести доходность на 215 базисных пунктов выше, чем казначейские облигации.

По словам Meta, эти средства будут использованы для финансирования капитальных расходов, выкупа обыкновенных акций, а также для приобретения или инвестиций.

В августе прошлого года Meta привлекла $10 млрд во время своего первого в истории размещения облигаций.

Компания планировала профинансировать выкуп акций и обеспечить инвестиции в модернизацию бизнеса.

На прошлой неделе компания превзошла ожидания прибыли и дохода за первый квартал, что привело к 13%-му росту ее акций.

Напомним, технологический гигант Meta планирует начать процесс массовых увольнений.

В марте Meta анонсировала массовые увольнения, спустя два дня без работы осталось 1500 сотрудников из отдела подбора персонала и работы с персоналом.

Главный исполнительный директор Марк Цукерберг сказал сотрудникам, что увольнение и реструктуризация могут длиться годами и связаны с производительностью работы.

14 марта Цукерберг заявил, что Meta планирует уволить около 10 000 сотрудников и упразднить 5 000 должностей, но об этом сообщили еще не всем людям.

В ноябре 2022 года компания уже уволила 11 тыс. человек, или 13% штата.

К концу прошлого года в Meta работали около 86 тыс. сотрудников.