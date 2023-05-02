Meta планує залучити 8,5 мільярда доларів у рамках другого випуску облігацій

Компанія Meta Platforms, якій належать соціальні мережі Facebook і Instagram, планує залучити 8,5 мільярдів доларів через розміщення облігацій із п’яти частин. Це буде вже другий випуск цінних паперів компанії після того, як вона залучила 10 мільярдів доларів минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

Як зауважують у Meta, найдовший 40-річний випуск облігацій, що складається з п'яти частин, може принести прибутковість на 215 базисних пунктів вище, ніж казначейські облігації.

За словами Meta, ці кошти будуть використані для фінансування капітальних витрат, викупу звичайних акцій, а також для придбання чи інвестицій.

У серпні минулого року Meta залучила $10 млрд під час свого першого в історії розміщення облігацій. Компанія планувала профінансувати викуп акцій та забезпечити інвестиції для модернізації бізнесу.

Минулого тижня компанія перевершила очікування щодо прибутку та доходу за перший квартал, що призвело до 13%-го зростання її акцій.

Нагадаємо, технологічний гігант Meta планує розпочати процес масових звільнень.

У березні Meta анонсувала масові звільнення, через два дні після оголошення планів без роботи залишилися 1500 співробітників з відділу підбору персоналу та роботи з персоналом.

Головний виконавчий директор Марк Цукерберг сказав співробітникам, що звільнення і реструктуризація можуть тривати роками і пов’язані з продуктивністю роботи.

14 березня Цукерберг заявив, що Meta планує звільнити близько 10 000 співробітників і скасувати 5 000 посад, але про це повідомили ще не всіх людей.

У листопаді 2022 року компанія вже звільнила 11 тис. осіб, або 13% штату.

На кінець минулого року в Meta працювали близько 86 тис співробітників.