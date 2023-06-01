Пентагон закупит у Маска Starlink для Украины

Пентагон заключил соглашение с компанией SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском, на поставку терминалов и услуг спутниковой связи Starlink для украинских военных.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Минобороны США.

Терминалы, вероятно, закупят в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, обеспечивающей долгосрочные потребности.

"Спутниковая связь имеет жизненно важное значение в общей коммуникационной сети Украины, и отдел заключил контракт со Starlink на услуги такого типа", - говорится в заявлении Пентагона.

В ведомстве убеждены, что портативные терминалы Starlink сыграли немаловажную роль в Украине после вторжения России в поддержке связи между гражданским населением и обеспечении важной связи для ВСУ.

Напомним, с октября 2022 года между Маском и Пентагоном шел спор из-за Starlink для Украины. SpaceX потребовала от министерства начать оплачивать работу терминалов. За эти месяцы у Маска была неоднозначная позиция. В частности, он возмущался, что ВСУ используют Starlink для задач по обороне страны, а также предлагал Киеву "отказаться от Крыма" .

После того как президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о том, на чьей стороне стоит Маск, он ответил, что "по-прежнему очень поддерживает Украину", но опасается "массовой эскалации".