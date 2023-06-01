Пентагон закупить у Маска Starlink для України

Пентагон уклав угоду з компанію SpaceX, яку заснував мільярдер Ілон Маск, на поставку терміналів та послуг супутникового зв’язку Starlink для українських військових.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на Міноборони США.

Термінали, ймовірно, закуплять в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка забезпечує довгострокові потреби.

"Супутниковий зв’язок становить життєво важливий рівень у загальній комунікаційній мережі України, і відділ уклав контракт із Starlink на послуги такого типу", — йдеться в заяві Пентагону.

У відомстві переконані, що портативні термінали Starlink відіграли важливу роль в Україні після вторгнення Росії у підтримці зв’язку між цивільним населенням і забезпеченні важливого зв’язку для ЗСУ.

Нагадаємо, з жовтня 2022 року між Маском та Пентагоном точилася суперечка через Starlink для України. SpaceX вимагала від міністерства почати оплачувати роботу терміналів. За ці місяці Маск мав неоднозначну позицію. Зокрема, обурювався, що ЗСУ використовують Starlink для завдань з оборони країни, а також пропонував Києву "відмовитися від Криму".

Після того, як президент України Володимир Зеленський підняв питання про те, на чиєму боці стоїть Маск, він відповів, що "як і раніше дуже підтримує Україну", але побоюється "масової ескалації".