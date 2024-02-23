Рада в первом чтении поддержала законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №10265 о создании общей роуминговой зоны с Европейским Союзом. Это позволит украинцам избегать платы за дополнительные сборы во время поездок по Европе до четырех месяцев.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Аналогичные условия будут применяться к гражданам ЕС, посещающим Украину.

"Законопроект № 10265 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга" принят в первом чтении", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, данная инициатива присоединения к единой роуминговой зоне с ЕС является важным этапом в направлении достижения цифрового безвизового соглашения с ЕС.

Кроме этого, отмечается, что Украина обязалась адаптировать отечественное законодательство к нормам ЕС в сфере роуминга до апреля 2024 года, что является частью усилий по европейской интеграции в области электронных коммуникаций.

Напомним, законопроект №10265 по имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга зарегистрировали в Верховной раде и направили на рассмотрение профильного комитета еще 18 ноября прошлого года.

Что предполагает законопроект

Текстом законопроекта предусмотрено дополнение Закона Украины "Об электронных коммуникациях" новой терминологией: гостевая сеть роуминговой зоны (гостовая сеть), домашний поставщик услуг и домашняя сеть роуминговой зоны, домашняя розничная цена, доступ к оптовым услугам роуминга прямой и для перепродажи, пользователь регулируемых услуг в роуминговой зоне и другие.

Также вводится определение общей роуминговой зоны Украины и ЕС.

Предусмотрены дополнительные основания, по которым НКЭК может обращаться с запросами к поставщикам электронных коммуникационных услуг. В частности, основанием может служить необходимость получения информации по запросу Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) или Агентства по поддержке BEREC (офис BEREC).

Кроме того, созданы основания для осуществления НКЭК мер государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства об электронных коммуникациях и радиочастотном спектре во время предоставления услуг роуминга и применения соответствующих штрафных санкций за нарушение законодательства.

В тексте законопроекта говорится, что регулятор уполномочен устанавливать единые граничные ставки терминации голосового трафика на сети мобильной и фиксированной связи, поступающей из номеров Евросоюза или номеров Украины, находящихся в роуминге ЕС. Отмечается, что соответствующие ставки устанавливаются регулятором в соответствии со ставками, действующими в ЕС.

Напомним, в июле украинские и европейские мобильные операторы продолжили действие соглашения по упрощенному роумингу. Договоренности позволяют украинцам оставаться на связи, невзирая на границы.

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