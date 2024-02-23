Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроект № 10265 щодо створення спільної роумінгової зони з Європейським Союзом. Це дозволить українцям уникати плати за додаткові збори під час поїздок Європою до чотирьох місяців.

Про це повідомляє Міністерства цифрової трансформації України.

Аналогічні умови будуть застосовуватись до громадян ЄС, що відвідують Україну.

"Законопроєкт № 10265 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу" ухвалено в першому читанні", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, дана ініціатива приєднання до єдиної роумінгової зони з ЄС є важливим етапом у напрямку досягнення цифрової безвізової угоди з ЄС.

Окрім цього, зазначається, що Україна взяла на себе зобов'язання адаптувати вітчизняне законодавство до норм ЄС у сфері роумінгу до квітня 2024 року, що є частиною зусиль щодо європейської інтеграції в області електронних комунікацій.

Нагадаємо, законопроект №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу зареєстрували у Верховній раді та спрямували на розгляд профільного комітету ще 18 листопада минулого року.

Що передбачає законопроєкт

Текстом законопроєкту передбачено доповнення Закону України "Про електронні комунікації" новою термінологією: гостьова мережа роумінгової зони (гостьова мережа), домашній постачальник послуг і домашня мережа роумінгової зони, домашня роздрібна ціна, доступ до оптових послуг роумінгу прямий і для перепродажу, користувач регульованих послуг роумінгу, роумінг у роумінговій зоні та інші.

Також вводиться визначення спільної роумінгової зони України та ЄС.

Передбачено додаткові підстави за якими НКЕК може звертатися із запитами до постачальників електронних комунікаційних послуг. Зокрема, підставою може слугувати необхідність отримання інформації на запит Органу європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) або ж Агентства з підтримки BEREC (офіс BEREC).

Крім того, створено підстави для здійснення НКЕК заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр під час надання послуг роумінгу та застосування відповідних штрафних санкцій за порушення законодавства.

У тексті законопроєкту йдеться про те, що регулятор уповноважений встановлювати єдині граничні ставки термінації голосового трафіку на мережі мобільного та фіксованого зв'язку, що надходить із номерів Євросоюзу або номерів України, які перебувають у роумінгу ЄС. Зазначається, що відповідні ставки встановлюються регулятором відповідно до ставок, що діють в ЄС.

Нагадаємо, у липні українські та європейські мобільні оператори продовжили дію угоди щодо спрощеного роумінгу. Домовленості дозволяють українцям залишатися на зв’язку, незважаючи на кордони.

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