Twitter будет показывать количество просмотров каждого сообщения

В соцсети Twitter запускают счетчик просмотров, чтобы пользователи могли видеть, сколько раз просматривали твит.

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Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.

"Это демонстрирует, насколько живее Twitter, чем может показаться, поскольку более 90% пользователей Twitter читают, но не пишут, не отвечают и не лайкают, поскольку это публичные действия", - отметил он.

Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.

Также почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter после того, как владельцем соцсети стал Маск.

Илон Маск 20 декабря заявил, что покинет должность исполнительного директора Twitter Inc, когда найдет замену, но все равно будет руководить некоторыми ключевыми подразделениями платформы социальных сетей.