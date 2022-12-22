Twitter показуватиме кількість переглядів кожного допису

У соцмережі Twitter запускають лічильник переглядів, щоб користувачі могли бачити скільки разів переглядали твіт.

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Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск.

"Це демонструє, наскільки жвавіший Twitter, чим може здатися, оскільки більше 90% користувачів Twitter читають, але не пишуть, не відповідають і не лайкають, оскільки це публічні дії", - зазначив він.

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.

Також майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter,після того, як власником соцмережі став Маск.

Ілон Маск 20 грудня заявив, що покине посаду виконавчого директора Twitter Inc, коли знайде заміну, але все одно керуватиме деякими ключовими підрозділами платформи соціальних мереж.