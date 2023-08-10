В Украине ввели в законодательство виртуальные вещи из метавселенных

Верховная Рада 10 августа приняла два закона, нормирующие предоставление цифровых услуг, обращение цифрового контента и цифровых вещей. Как отмечают в Министерстве цифровой трансформации, принятие этих актов позволит интегрировать индустрию виртуальных активов в традиционную экономику Украины.

В частности, за законопроект №6447 об изменениях в Гражданский кодекс, направленных на расширение круга объектов гражданских прав, проголосовал 271 депутат, а за проект закона о цифровом контенте и цифровых услугах №6576 – 277.

Оба документа не поддержала фракция "Батькивщина", в частности, последний стал еще одним таким законопроектом со статусом евроинтеграционного (впрочем, один депутат из этой фракции, Андрей Николаенко, все же проголосовал "за").

Так, первый закон вводит в Гражданский кодекс новый объект гражданских прав - "цифровая вещь", а второй - описывает особенности обращения цифрового контента как разновидности цифровой вещи, а также специфику предоставления цифровых услуг.

Так, цифровой вещью определено благо, создаваемое и существующее исключительно в цифровой среде и имеющее имущественную ценность. Указано, что цифровой вещью являются виртуальные активы, цифровой контент и другие подобные блага.

Как подчеркивают в профильном ведомстве, внедрение таких правовых норм будет стимулировать развитие цифровой экономики и позволит новому сектору экономики привлекать дополнительные средства в страну.

Там указывают, что в Украине новые цифровые активы, существующие исключительно в цифровом пространстве, активно развиваются. В частности, это и цифровые вещи — виртуальные активы и цифровой контент, уже ставшие частью цифровой экономики.

"Например, в метавселенной люди могут владеть виртуальной землей и жить на доход с нее. Следовательно, виртуальная земля приносит реальный доход и становится ценным активом. Так что цифровой сектор экономики открывает новые способы заработка для украинцев", - объясняют в Минцифры.

До сегодняшнего дня в Украине не было регулирования обращения цифровых вещей и эффективных инструментов защиты прав на них. Таким образом, принятые законы помогут изменить ситуацию и урегулировать использование цифровых вещей и контента, а также позволят безопаснее получать услуги в интернете.

В министерстве также напоминают, что вместе с Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку уже длительное время работают над легализацией рынка виртуальных активов, которые отныне определены как разновидность цифровых вещей.

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