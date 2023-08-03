В Украине начали работу над правовым урегулированием ИИ: Федоров рассказал детали

В Украине началась работа над нормативным полем для искусственного интеллекта (ИИ). В частности, эксперты, чиновники, нардепы и юристы обсудили пути, по которым может идти Украина в сфере его правового регулирования.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Это важно для развития страны. Мы должны не отставать от всего мира, а возглавить тренд ИИ. Понимать происходящее быстро реагировать и иметь собственную стратегию. Невозможно говорить о цифровом государстве, если мы не формируем прогрессивную политику в направлении искусственного интеллекта и адженду для мира", - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день ИИ используется в разных направлениях. В частности, Минцифры разрабатывает виртуального помощника в "Дії", чтобы он быстро отвечал на вопрос от того, что не так с услугой, до того, где человеку найти ЦНАП. Также ИИ будет помогать Госстату обрабатывать и анализировать данные.

Отдельно Федоров отметил использование искусственного интеллекта в области военных технологий. По его словам, ИИ помогает фиксировать перемещение техники и личного состава оккупантов, сбивать вражеские ракеты, эффективнее наводить на цели БПЛА и т.д.

"Но нам нужно больше. Поэтому создаем условия, чтобы топовые международные компании, занимающиеся искусственным интеллектом, приходили на украинский рынок. Впереди много работы", - добавил министр.

Урегулирование ИИ в мире

В последнее время активно обсуждается потенциальное влияние искусственного интеллекта на разные сферы. Также поднимается вопрос регулирования соответствующей технологии.

К примеру, в Италии даже блокировали ChatGPT из-за незаконного сбора персональных данных и отсутствия проверки возраста для несовершеннолетних. Доступ к чат-боту в стране возобновили только после того, как OpenAI выполнила ряд требований регулятора.

Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, призвал законодателей США регулировать искусственный интеллект. Он заявил, что следует создать новое агентство для лицензирования компаний искусственного интеллекта. Оно могло бы регулировать отрасль: в частности, выдавать и отбирать разрешения для компаний, занимающихся ИИ.

Также министры цифровых технологий стран G7 выступили за то, что их правительствам нужно принять законы для регулирования искусственного интеллекта. Руководители ведомств семи стран понимают, что политические инструменты регулирования искусственного интеллекта могут отличаться между членами G7, но соглашение устанавливает ориентир, как основным странам руководить ИИ на фоне проблем конфиденциальности и рисков безопасности.

Виртуальный помощник в "Дії"

Министерство цифровой трансформации работает над виртуальным помощником "Надія", который должен появиться в сервисе "Дія". В частности, Минцифры общается с разработчиком чат-бота ChatGPT – компанией OpenAI, чтобы максимально автоматизировать и сделать понятным языком "ответ на любой ваш вопрос". Речь идет не только об услугах портала или приложения "Дія", а вообще о любом ответе на вопрос, касающийся государственных сервисов.