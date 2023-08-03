В Україні розпочали роботу над правовим врегулюванням ШІ: Федоров розповів деталі

В Україні розпочалася робота над нормативним полем для штучного інтелекту (ШІ). Зокрема, експерти, урядовці, нардепи та юристи обговорили шляхи, якими може йти Україна у сфері його правового регулювання.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це важливо для розвитку країни. Ми повинні не відставати від всього світу, а очолити тренд ШІ. Розуміти, що відбувається, швидко реагувати та мати власну стратегію. Неможливо говорити про цифрову державу, якщо ми не формуємо прогресивну політику в напрямі штучного інтелекту та адженду для світу", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні ШІ використовується в різних напрямках. Зокрема, Мінцифри розробляє віртуального помічника в "Дії", щоб він швидко відповідав на питання від того, що не так з послугою, до того, де людині знайти ЦНАП. Також ШІ допомагатиме Держстату обробляти та аналізувати дані.

Окремо Федоров відзначив використання штучного інтелекту у сфері військових технологій. За його словами, ШІ допомагає фіксувати переміщення техніки та особового складу окупантів, збивати ворожі ракети, ефективніше наводити на цілі БПЛА тощо.

"Але нам потрібно більше. Тому створюємо умови, щоб топові міжнародні компанії, які займаються штучним інтелектом, приходили на український ринок. Попереду багато роботи", - додав міністр.

Врегулювання ШІ у світі

Останнім часом активно обговорюється потенційний вплив штучного інтелекту на різні сфери. Також порушується питання регулювання відповідної технології.

Наприклад, в Італії навіть блокували ChatGPT через незаконний збір персональних даних та відсутність перевірки віку для неповнолітніх. Доступ до чатбота в країні відновили лише після того, як OpenAI виконала низку вимог регулятора.

Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI, яка розробила чатбот ChatGPT, закликав законодавців США регулювати штучний інтелект. Він заявив, що слід створити нове агентство для ліцензування компаній штучного інтелекту. Воно могло б регулювати галузь: зокрема, видавати та відбирати дозволи для компаній, які займаються ШІ.

Також міністри цифрових технологій країн G7 виступили за те, що їхнім урядам потрібно ухвалити закони для регулювання штучного інтелекту. Очільники відомств семи країн розуміють, що політичні інструменти регулювання штучного інтелекту можуть відрізнятися між членами G7, але угода встановлює орієнтир, як основним країнам керувати ШІ на тлі проблем конфіденційності та ризиків безпеки.

Віртуальний помічник у "Дії"

Міністерство цифрової трансформації працює над віртуальним помічником "Надія", який має зʼявитися в сервісі "Дія". Зокрема, Мінцифри спілкується з розробником чатботу ChatGPT – компанією OpenAI, щоб максимально автоматизувати й зробити зрозумілою мовою "відповідь на будь-яке ваше питання". Йдеться не лише про послуги порталу або застосунку "Дія", а взагалі про будь-яку відповідь на питання, яке стосується державних сервісів.