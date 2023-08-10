В Україні ввели в законодавство віртуальні речі з метавсесвітів

Верховна Рада 10 серпня прийняла два закони, які внормовують надання цифрових послуг, обіг цифрового контенту та цифрових речей. Як зазначають в Міністерстві цифрової трансформації, ухвалення цих актів дозволить інтегрувати індустрію віртуальних активів у традиційну економіку України.

Зокрема, за законопроект №6447 про зміни до Цивільного кодексу, спрямованих на розширення кола об’єктів цивільних прав, проголосував 271 депутат, а за проект закону про цифровий контент та цифрові послуги №6576 - 277.

Обидва документи не підтримала фракція "Батьківщина", зокрема останній став ще одним таким законопроектом зі статусом євроінтеграціного (втім, один депутат з цієї фракції, Андрій Ніколаєнко, все ж проголосував "за").

Так, перший закон вводить до Цивільного кодексу новий об'єкт цивільних прав — "цифрова річ", а другий — описує особливості обігу цифрового контенту як різновиду цифрової речі, а також специфіку надання цифрових послуг.

Цифровою річчю визначено благо, що створюється та існує виключно у цифровому середовищі та має майнову цінність. Вказано, що цифровою річчю є віртуальні активи, цифровий контент та інші подібні блага.

Як підкреслюють у профільному відомстві, впровадження таких правових норм стимулюватиме розвиток цифрової економіки та дасть змогу новому сектору економіки залучати додаткові кошти в країну.

Там наголошують, що в Україні нові цифрові активи, які є винятково в цифровому просторі, активно розвиваються. Зокрема, це й цифрові речі — віртуальні активи та цифровий контент, які вже стали частиною цифрової економіки.

"Наприклад, у метавсесвіті люди можуть володіти віртуальною землею та жити на дохід з неї. Відтак, віртуальна земля приносить реальний дохід та стає цінним активом. Тож цифровий сектор економіки відкриває нові способи заробітку для українців", - пояснюють у Мінцифри.

До сьогодні в Україні не було регулювання обігу цифрових речей та ефективних інструментів захисту прав на них. Таким чином, ухвалені закони допоможуть змінити цю ситуацію та врегулювати використання цифрових речей і контенту, а також дадуть змогу безпечніше отримувати послуги в інтернеті.

В міністерстві також нагадують, що разом з Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку вже тривалий час працюють над легалізацією ринку віртуальних активів, які відтепер визначені як окремий різновид цифрових речей.

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