Германия отменила все ограничения для украинских перевозчиков

Германия одобрила двусторонние и транзитные перевозки для украинских перевозчиков на безразрешительной основе.

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Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, этот режим будет действовать до 30 июня.

Ранее все ограничения для украинских перевозчиков одобрило руководство Австрии.

Кроме этого, все препятствия для украинских водителей сняли Болгария, Венгрия, Словакия, Сербия, Италия, Дания, Латвия, Эстония, Литва, а также Грузия и Турция.

Напомним, с учетом закрытия транзита по территории Беларуси и России, а также увеличения количества грузовых перевозок грузов автомобильным транспортом с 4 апреля был снят или подкорректирован ряд ограничений для перевозчиков.

Кроме этого, в начале марта Кабинет министров Украины упростил порядок пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет.

Такое такое решение было принято для налаживания международной логистики. Оно касается как водителей грузовиков, так и ж/д транспорта.

Ранее сообщалось, что ряд стран Европейского Союза упростил проезд для перевозчиков гуманитарной помощи в Украину.

Источник фото: ua.depositphotos.com