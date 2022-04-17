Німеччина скасувала всі обмеження для українських перевізників

Німеччина схвалила двосторонні та транзитні перевезення для українських перевізників на бездозвільній основі.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, цей режим діятиме до 30 червня.

Раніше всі обмеження українських перевізників схвалило керівництво Австрії.

Крім того, всі перешкоди для українських водіїв зняли Болгарія, Угорщина, Словаччина, Сербія, Італія, Данія, Латвія, Естонія, Литва, а також Грузія та Туреччина.

Нагадаємо, з урахуванням закриття транзиту територією Білорусі та Росії, а також збільшення кількості вантажних перевезень вантажів автомобільним транспортом з 4 квітня було знято або підкориговано низку обмежень для перевізників.

Крім цього, на початку березня Кабінет Міністрів України спростив порядок перетину державного кордону для водіїв віком від 18 до 60 років.

Таке рішення було прийнято для налагодження міжнародної логістики. Воно стосується як водіїв вантажівок, так і залізничного транспорту.

Раніше повідомлялося, що низка країн Європейського Союзу спростила проїзд для перевізників гуманітарної допомоги в Україну.

Джерело фото: ua. depositphotos. com