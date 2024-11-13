От системы "Шлях" отключили еще 23 перевозчика

13 ноября комиссия по прекращению доступа лицензиатов в ЕКИС "Укртрансбезопасности" на три месяца отключила 23 перевозчика. Всего за системные нарушения военнообязанными правил пересечения государственной границы от системы отключено уже 246 перевозчиков.

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Об этом сообщает ГСБТ-Укртрансбезопасность.

Так, согласно приказу "Укртрансбезопасности" от системы "Шлях" отключены:

ФЛП Шакун Иван Владимирович;

ФЛП Питляк Владислав Валентинович;

ФЛП Тыквач Олег Васильевич;

ФЛП Ситяшенко Олег Владимирович;

ФЛП Рахимов Дмитрий Анатольевич;

ФЛП Маслоид Вадим Александрович;

ФЛП Лозко Александр Леонидович;

ФЛП Кравченко Кирилл Геннадиевич;

ФЛП Денисенко Маргарита Викторовна;

ФЛП Касап Иван Михайлович;

ФЛП Перегудов Сергей Олегович;

ФЛП Собченко Александр Викторович;

ФЛП Орендарчук Иоанн Николаевич;

ФЛП Котовский Игорь Юрьевич;

ФЛП Гуцуляк Валентин Васильевич;

ФЛП Гричанов Вадим Иванович;

ФЛП Васюк Александр Николаевич;

ФЛП Гамалюк Ярослав Степанович;

ФЛП Костенко Любовь Михайловна;

ФЛП Гузаревич Олег Андреевич;

ФЛП Семанюк Андрей Владимирович;

ЧП "КС-УЖ";

ООО "СПМ".

В чем обвиняют перевозчиков

По материалам Государственной пограничной службы Украины, отключенные перевозчики во время военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

Также сообщается, что на рассмотрение комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в "Шлях". Решения по каждому из случаев примут после проверки информации.

Отключения начали практиковать в 2022 году

Добавим, что подобные отключения начали практиковать еще в 2022 году, но первые решения о достаточном массовом отключении перевозчиков были приняты только в октябре 2023 года. Впрочем, зимой о дальнейших подобных решениях не сообщалось.

21 марта 2024 года от системы "Шлях" было отключено еще 37 перевозчиков за аналогичные нарушения, а 10 апреля — 24 перевозчика, поскольку эти водители не вернулись в Украину в течение 60 дней, чем нарушили правила пересечения границы.

В мае комиссия "Укртрансбезопасности" отключила от системы "Шлях" 12 перевозчиков на 3 месяца за содействие выезду военнообязанных за пределы Украины.

Также в июне было отключено 7 перевозчиков за нарушение правил пересечения границы, а в середине сентября от системы отключили еще 16 перевозчиков. В октябре от системы были отключены еще 6 перевозчиков.