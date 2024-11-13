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От системы "Шлях" отключили еще 23 перевозчика
13 ноября комиссия по прекращению доступа лицензиатов в ЕКИС "Укртрансбезопасности" на три месяца отключила 23 перевозчика. Всего за системные нарушения военнообязанными правил пересечения государственной границы от системы отключено уже 246 перевозчиков.
Об этом сообщает ГСБТ-Укртрансбезопасность.
Так, согласно приказу "Укртрансбезопасности" от системы "Шлях" отключены:
- ФЛП Шакун Иван Владимирович;
- ФЛП Питляк Владислав Валентинович;
- ФЛП Тыквач Олег Васильевич;
- ФЛП Ситяшенко Олег Владимирович;
- ФЛП Рахимов Дмитрий Анатольевич;
- ФЛП Маслоид Вадим Александрович;
- ФЛП Лозко Александр Леонидович;
- ФЛП Кравченко Кирилл Геннадиевич;
- ФЛП Денисенко Маргарита Викторовна;
- ФЛП Касап Иван Михайлович;
- ФЛП Перегудов Сергей Олегович;
- ФЛП Собченко Александр Викторович;
- ФЛП Орендарчук Иоанн Николаевич;
- ФЛП Котовский Игорь Юрьевич;
- ФЛП Гуцуляк Валентин Васильевич;
- ФЛП Гричанов Вадим Иванович;
- ФЛП Васюк Александр Николаевич;
- ФЛП Гамалюк Ярослав Степанович;
- ФЛП Костенко Любовь Михайловна;
- ФЛП Гузаревич Олег Андреевич;
- ФЛП Семанюк Андрей Владимирович;
- ЧП "КС-УЖ";
- ООО "СПМ".
В чем обвиняют перевозчиков
По материалам Государственной пограничной службы Украины, отключенные перевозчики во время военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также сообщается, что на рассмотрение комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в "Шлях". Решения по каждому из случаев примут после проверки информации.
Отключения начали практиковать в 2022 году
Добавим, что подобные отключения начали практиковать еще в 2022 году, но первые решения о достаточном массовом отключении перевозчиков были приняты только в октябре 2023 года. Впрочем, зимой о дальнейших подобных решениях не сообщалось.
21 марта 2024 года от системы "Шлях" было отключено еще 37 перевозчиков за аналогичные нарушения, а 10 апреля — 24 перевозчика, поскольку эти водители не вернулись в Украину в течение 60 дней, чем нарушили правила пересечения границы.
В мае комиссия "Укртрансбезопасности" отключила от системы "Шлях" 12 перевозчиков на 3 месяца за содействие выезду военнообязанных за пределы Украины.
Также в июне было отключено 7 перевозчиков за нарушение правил пересечения границы, а в середине сентября от системы отключили еще 16 перевозчиков. В октябре от системы были отключены еще 6 перевозчиков.