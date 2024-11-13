Від системи "Шлях" відключили ще 23 перевізників

13 листопада комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до ЄКІС "Укртрансбезпеки" на три місяці відключила 23 перевізника. Загалом за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону від системи відключено вже 246 перевізників.

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Про це повідомляє ДСБТ-Укртрансбезпека.

Так, згідно з наказом "Укртрансбезпеки" від системи "Шлях" відключено:

ФОП Шакун Іван Володимирович;

ФОП Питляк Владислав Валентинович;

ФОП Тиквач Олег Васильович;

ФОП Сітяшенко Олег Володимирович;

ФОП Рахімов Дмитро Анатолійович;

ФОП Маслоїд Вадим Олександрович;

ФОП Лозко Олександр Леонідович;

ФОП Кравченко Кирил Геннадійович;

ФОП Денисенко Маргарита Вікторівна;

ФОП Касап Іван Михайлович;

ФОП Перегудов Сергій Олегович;

ФОП Собченко Олександр Вікторович;

ФОП Орендарчук Іоан Миколайович;

ФОП Котовський Ігор Юрійович;

ФОП Гуцуляк Валентин Васильович;

ФОП Гричанов Вадим Іванович;

ФОП Васюк Олександр Миколайович;

ФОП Гамалюк Ярослав Степанович;

ФОП Костенко Любов Михайлівна;

ФОП Гузаревич Олег Андрійович;

ФОП Семанюк Андрій Володимирович;

ПП "КС-УЖ";

ТОВ "СПМ".

В чому звинувачують перевізників

За матеріалами Державної прикордонної служби України, відключені перевізники під час воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

Також повідомляється, що на розгляд комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у "Шлях". Рішення по кожному з випадків ухвалять після перевірки інформації.

Відключення почали практикувати в 2022 році

Додамо, що подібні відключення почали практикувати ще в 2022 році, але перші рішення про достатньо масове відключення перевізників були ухвалені лише в жовтні 2023 року. Втім, взимку про подальші такі рішення не повідомлялося.

21 березня 2024 року від системи "Шлях" було відключено ще 37 перевізників за аналогічні порушення, а 10 квітня - 24 перевізники, оскільки ці водії не повернулись до України протягом 60 днів, чим порушили правила перетину кордону.

У травні комісія "Укртрансбезпеки" відключила від системи "Шлях" 12 перевізників на 3 місяці за сприяння виїзду військовозобов'язаних за межі України.

Також у червні було відключено 7 перевізників за порушення правил перетину кордону, а в середині вересня від системи відключили ще 16 перевізників. У жовтні від системи були відключені ще 6 перевізників.