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РФ выгнали из одной из старейших международных организаций
Международная изоляция государства-агрессора продолжает усиливаться. 1 марта Россию официально исключили из состава Дунайской комиссии, регулирующей речное судоходство: РФ отказалась самостоятельно выходить из организации.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он напомнил, что решение об исключении РФ Дунайская комиссия приняла еще в декабре 2023 года. России дали время до 29 февраля 2024 года, чтобы самостоятельно выйти из организации.
"Однако на это агрессору не хватило мужества. Как следствие, сегодня страны-члены Комиссии больше не будут официально признавать свои обязательства перед Россией по основополагающей Белградской конвенции", - проинформировал Кулеба.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Глава МИД отметил, что Комиссия впервые наложила штраф на Россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в этой организации в марте 2022 года.
"Я благодарен Дунайской Комиссии, нашим дунайским партнерам и всем, кто помог принять это историческое решение. Призываю все международные организации последовать этому примеру, изолировать российских дипломатов и выгонять Россию. Агрессорам и террористам не место ни на каких авторитетных международных форумах", — подытожил Кулеба.
СПРАВКА:
Дунайская комиссия – это международная организация, учрежденная Конвенцией о режиме судоходства на Дунае. Ее подписали в Белграде 18 августа 1948 года. Членами комиссии являются Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия.
15 декабря 2023 года на 100-й, юбилейной сессии Дунайская комиссия решила, что членство России несовместимо ввиду ее ракетных и беспилотных ударов по Нижнему Дунаю в Украине.
Напомним, 1 декабря ассамблея Международной морской организации, состоящая из 40 членов, избрала новый состав Совета ММО на 2024-2025 годы и Россия туда не вошла .
Международная изоляция государства-агрессора
Из-за вторжения в Украину РФ исключили из многих международных организаций.
Среди них такие как Европейская сеть национальных правозащитных учреждений (ENNHRI) и спортивные организации. Союз европейских футбольных ассоциаций также официально отстранил Россию от Лиги наций и еврокубков в сезоне 2022/23.
Россию также исключили из Совета ООН по правам человека (РПЧ ООН).