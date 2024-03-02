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РФ выгнали из одной из старейших международных организаций

РФ выгнали из одной из старейших международных организаций
Российский триколор можно убирать подальше от флагов членов Дунайской комиссии. Фото: danubecommission.org

Международная изоляция государства-агрессора продолжает усиливаться. 1 марта Россию официально исключили из состава Дунайской комиссии, регулирующей речное судоходство: РФ отказалась самостоятельно выходить из организации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что решение об исключении РФ Дунайская комиссия приняла еще в декабре 2023 года. России дали время до 29 февраля 2024 года, чтобы самостоятельно выйти из организации.

"Однако на это агрессору не хватило мужества. Как следствие, сегодня страны-члены Комиссии больше не будут официально признавать свои обязательства перед Россией по основополагающей Белградской конвенции", - проинформировал Кулеба.

Глава МИД отметил, что Комиссия впервые наложила штраф на Россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в этой организации в марте 2022 года.

"Я благодарен Дунайской Комиссии, нашим дунайским партнерам и всем, кто помог принять это историческое решение. Призываю все международные организации последовать этому примеру, изолировать российских дипломатов и выгонять Россию. Агрессорам и террористам не место ни на каких авторитетных международных форумах", — подытожил Кулеба.

СПРАВКА:

Дунайская комиссия – это международная организация, учрежденная Конвенцией о режиме судоходства на Дунае. Ее подписали в Белграде 18 августа 1948 года. Членами комиссии являются Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия.

15 декабря 2023 года на 100-й, юбилейной сессии Дунайская комиссия решила, что членство России несовместимо ввиду ее ракетных и беспилотных ударов по Нижнему Дунаю в Украине.

Напомним, 1 декабря ассамблея Международной морской организации, состоящая из 40 членов, избрала новый состав Совета ММО на 2024-2025 годы и Россия туда не вошла .

Международная изоляция государства-агрессора

Из-за вторжения в Украину РФ исключили из многих международных организаций.

Среди них такие как Европейская сеть национальных правозащитных учреждений (ENNHRI) и спортивные организации. Союз европейских футбольных ассоциаций также официально отстранил Россию от Лиги наций и еврокубков в сезоне 2022/23.

Россию также исключили из Совета ООН по правам человека (РПЧ ООН).

Автор:
Светлана Манько