РФ вигнали з однієї з найстаріших міжнародних організацій

Міжнародна ізоляція держави-агресора продовжує посилюватися. 1 березня Росію офіційно виключили зі складу Дунайської комісії, яка регулює річкове судноплавство: РФ відмовилася самостійно виходити з організації.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що рішення про виключення РФ, Дунайська комісія ухвалила ще у грудні 2023 року. Росії дали час до 29 лютого 2024 року, аби самостійно вийти з організації.

"Однак на це агресору не вистачило мужності. Як наслідок, від сьогодні країни-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов'язання перед Росією за основоположною Белградською конвенцією", - поінформував Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що Комісія також вперше від свого заснування наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень в цій організації в березні 2022 року.

"Я вдячний Дунайській Комісії, нашим дунайським партнерам і всім, хто допоміг ухвалити це історичне рішення. Закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів і виганяти Росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах", — підсумував Кулеба.

ДОВІДКА:

Дунайська комісія - це міжнародна організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї. Її підписали у Белграді 18 серпня 1948 року. Членами комісії є Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна та Хорватія.

15 грудня 2023 року на 100-й, ювілейній сесії Дунайська комісія вирішила, що членство Росії є несумісним з огляду на її ракетні та безпілотні удари по Нижньому Дунаю в Україні

Нагадаємо, 1 грудня асамблея Міжнародної морської організації, яка складається з 40 членів, обрала новий склад Ради ММО на 2024–2025 роки і Росія туди не увійшла.

Міжнародна ізоляція держави-агресора

Через вторгнення в Україну, РФ виключили з багатьох міжнародних організацій.

Серед них такі як Європейська мережа національних правозахисних установ (ENNHRI) та спортивні організації. Союз європейських футбольних асоціацій також офіційно усунув Росію від Ліги націй та єврокубків у сезоні 2022/23.

Росію також виключили із Ради ООН з прав людини (РПЛ ООН).