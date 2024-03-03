"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд "Киев – Львов"

АО "Укрзализныця" назначает дополнительный скоростной поезд №741/742 Киев – Львов на 9 и 10 марта.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця назначает дополнительный скоростной поезд №741/742 Киев — Львов на предстоящий уикенд", - отметили в УЗ.

Там добавили, что отправление из столицы по расписанию запланировано в 14:58, прибытие во Львов в 20:56, в обратном направлении – в 08:05, прибытие в Киев – в 14:10.

Билеты на поезд уже доступны в приложении УЗ.

В компании напомнили, что 2 марта запустили новый поезд, который соединит Харьков и Днепр и предоставит ночную альтернативу поездке между двумя крупнейшими городами востока нашей страны.

"А между тем на другой стороне страны свой первый рейс выполнил новый поезд №295/296 Харьков — Днепр: прибыл по графику, как и остальные утренние поезда дальнего сообщения", - сообщили в УЗ.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Через месяц с момента запуска сервиса заказов билетов для военнослужащих, им воспользовались 3000 украинских защитников и защитниц.

Как сообщалось, в 2024 году АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.