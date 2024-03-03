"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд "Київ - Львів"

АТ "Укрзалізниця" призначає додатковий швидкісний поїзд №741/742 Київ - Львів на 9 та 10 березня.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця призначає додатковий швидкісний поїзд №741/742 Київ — Львів на майбутній вікенд", - зауважили в УЗ.

Там додали, що відправлення зі столиці за розкладом заплановано о 14:58, прибуття до Львова о 20:56, у зворотному напрямку — о 08:05, прибуття до Києва — о 14:10.

Квитки на потяг вже доступні у застосунку УЗ.

В компанії нагадали, що 2 березня запустили новий поїзд, який поєднає Харків та Дніпро і надасть нічну альтернативу подорожі між двома найбільшими містами сходу нашої країни.

"А тим часом на іншому боці країни свій перший рейс виконав новий поїзд №295/296 Харків — Дніпро: прибув за графіком, як і решта ранкових поїздів далекого сполучення", - повідомили в УЗ.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

За місяць з моменту запуску сервісу замовлень квитків для військовослужбовців, ним скористались 3000 українських захисників та захисниць.

Як повідомлялося, у 2024 році АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.