В Украине взялись за реформирование внутренних пассажирских перевозок: что изменится

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало реформу внутренних пассажирских перевозок. Сейчас идет обработка опыта, уже имеющегося в украинских городах.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

"В этом году вместе с реформой международных пассажирских перевозок начинаем заниматься внутренними", – отметил он.

По словам Деркача, Мининфраструктура сейчас работает над разработкой концепции ключевых изменений: конкурсы на маршруты, оплата, льготы, автостанции, налоги, нелегалы.

"Вопрос очень комплексный и значительно сложнее международных перевозок. В основе всего точно будет цифровизация", - подчеркнул Деркач.

Он добавил, что сейчас прорабатывается тот опыт, который уже есть в украинских городах, но ситуация повсюду разная.

Во время поездки во Львов замминистра с коллегами изучал первые результаты внедрения цифровых решений. В частности:

Автоматизированную систему оплаты проезда через валидаторы и цифровую карту на городских маршрутах;

Систему оплаты учета на устройствах ПРРО на автобусных маршрутах ОГА;

Установка GPS-трекеров для контроля загородных и междугородных маршрутов;

концепция Smart city и работа центра управления движением в городе.

"Отдельными вопросами являются привлечение международных средств для обновления автопарка и производством собственного общественного транспорта. Последнее изучали на опыте завода " Электрон "", - отметил Деркач.

Он подчеркнул, что пример Львову подтверждает, что цифровизация – ключевой инструмент для положительных изменений.

"Это та ситуация, когда фактически без участия государства города вводят крутые решения. Со своей стороны мы должны собрать весь лучший опыт и предложить на уровне государства единый концепт изменений в регулировании внутренних перевозок: межобластных, в пределах области и на уровне городов", - подытожил Деркач.

Общественный транспорт в столице

С 15 октября 2022 года в наземном транспорте Киева появилась возможность рассчитываться за проезд по банковской карте. Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. По состоянию на 19 октября в систему были подключены все автобусные маршруты столицы, а с 20 октября нововведение заработало и в трамваях.

Валидаторы для оплаты проезда хотели установить и в маршрутках. В мае 2023 года систему бесконтактной оплаты тестировали на маршруте № 444 сообщением станция метро "Выставочный центр" – ул. Метрологическая. Однако эксперимент длился недолго – с 20 июля того же года на маршрут вернули исключительно наличный расчет. В качестве причины отказа от использования валидаторов у автоперевозчика заявили, что приборы часто выходили из строя.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, вопрос внедрения и обеспечения возможности безналичной оплаты проезд в маршрутных такси возможен исключительно при условии присоединения перевозчиков к АСОП и соответствия их оборудования техническим требованиям.