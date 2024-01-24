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В Украине взялись за реформирование внутренних пассажирских перевозок: что изменится
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало реформу внутренних пассажирских перевозок. Сейчас идет обработка опыта, уже имеющегося в украинских городах.
Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.
"В этом году вместе с реформой международных пассажирских перевозок начинаем заниматься внутренними", – отметил он.
По словам Деркача, Мининфраструктура сейчас работает над разработкой концепции ключевых изменений: конкурсы на маршруты, оплата, льготы, автостанции, налоги, нелегалы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Вопрос очень комплексный и значительно сложнее международных перевозок. В основе всего точно будет цифровизация", - подчеркнул Деркач.
Он добавил, что сейчас прорабатывается тот опыт, который уже есть в украинских городах, но ситуация повсюду разная.
Во время поездки во Львов замминистра с коллегами изучал первые результаты внедрения цифровых решений. В частности:
- Автоматизированную систему оплаты проезда через валидаторы и цифровую карту на городских маршрутах;
- Систему оплаты учета на устройствах ПРРО на автобусных маршрутах ОГА;
- Установка GPS-трекеров для контроля загородных и междугородных маршрутов;
- концепция Smart city и работа центра управления движением в городе.
"Отдельными вопросами являются привлечение международных средств для обновления автопарка и производством собственного общественного транспорта. Последнее изучали на опыте завода " Электрон "", - отметил Деркач.
Он подчеркнул, что пример Львову подтверждает, что цифровизация – ключевой инструмент для положительных изменений.
"Это та ситуация, когда фактически без участия государства города вводят крутые решения. Со своей стороны мы должны собрать весь лучший опыт и предложить на уровне государства единый концепт изменений в регулировании внутренних перевозок: межобластных, в пределах области и на уровне городов", - подытожил Деркач.
Общественный транспорт в столице
С 15 октября 2022 года в наземном транспорте Киева появилась возможность рассчитываться за проезд по банковской карте. Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. По состоянию на 19 октября в систему были подключены все автобусные маршруты столицы, а с 20 октября нововведение заработало и в трамваях.
Валидаторы для оплаты проезда хотели установить и в маршрутках. В мае 2023 года систему бесконтактной оплаты тестировали на маршруте № 444 сообщением станция метро "Выставочный центр" – ул. Метрологическая. Однако эксперимент длился недолго – с 20 июля того же года на маршрут вернули исключительно наличный расчет. В качестве причины отказа от использования валидаторов у автоперевозчика заявили, что приборы часто выходили из строя.
Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, вопрос внедрения и обеспечения возможности безналичной оплаты проезд в маршрутных такси возможен исключительно при условии присоединения перевозчиков к АСОП и соответствия их оборудования техническим требованиям.