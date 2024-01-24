В Україні взялися за реформування внутрішніх пасажирських перевезень: що зміниться

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало реформу внутрішніх пасажирських перевезень. Наразі йде опрацювання досвіду, який вже є в українських містах.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Цього року разом із реформою міжнародних пасажирських перевезень починаємо займатись внутрішними", - зазначив він.

За словами Деркача, Мінінфраструктури зараз працює над розробкою концепції ключових змін: конкурси на маршрути, оплата, пільги, автостанції, податки, нелегали.

"Питання дуже комплексне і значно складніше ніж міжнародні перевезення. В основі всього точно буде цифровізація", - підкреслив Деркач.

Він додав, що наразі опрацьовується той досвід, який вже є в українських містах, але ситуація всюди різна.

Під час поїздки до Львова заступник міністра з колегами вивчав перші результати запровадження цифрових рішень. Зокрема:

Автоматизовану систему оплати проїзду через валідатори та цифрову картку на міських маршрутах;

Систему оплати обліку на пристороях ПРРО на автобусних маршрутах ОДА;

Встановлення GPS-трекерів для контролю приміських і міжміських маршрутів;Т

реалізація концепції «Smart city» та робота центру керування рухом в місті.

"Окремими питаннями є залучення міжнародних коштів для оновлення автопарку та виробництвом власного громадського транспорту. Останнє вивчали на досвіді заводу “Електрон”", - зазначив Деркач.

Він наголосив, що приклад Львову підтверджує, що цифровізація – це ключовий інструмент для позитивних змін.

"Це та ситуація, коли фактично без участі держави міста запроваджують круті рішення. Зі свого боку, ми маємо зібрати весь найкращий досвід та запропонувати на рівні держави єдиний концепт змін у регулюванні внутрішніх перевезень: міжобласних, у межах області та на рівні міст", - підсумував Деркач.

Громадський транспорт в столиці

З 15 жовтня 2022 року в наземному транспорті Києва з'явилася можливість розраховуватися за проїзд банківською карткою. Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Станом на 19 жовтня до системи були підключені всі автобусні маршрути столиці, а з 20 жовтня нововведення запрацювало і у трамваях.

Валідатори для оплати проїзду хотіли встановити і в маршрутках. В травні 2023 року систему безконтактної оплати тестували на маршруті № 444 сполученням станція метро "Виставковий центр" - вул. Метрологічна. Однак експеримент тривав недовго – з 20 липня того ж року на маршрут повернули виключно готівковий розрахунок. В якості причини відмови від використання валідаторів у автоперевізника заявили, що прилади часто виходили з ладу.

Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, питання впровадження та забезпечення можливості безготівкової оплати проїзду в маршрутних таксі можливе виключно за умови приєднання перевізників до АСОП та відповідності їхнього обладнання технічним вимогам.