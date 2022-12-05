Все вокзалы работают, 11 поездов задерживаются, - "Укрзализныця"

После ракетной атаки 5 декабря все вокзалы в Украине обеспечены электроэнергией и продолжают работать, в то время как 11 поездов задерживаются из-за обстрелов. Об этом на своем телеграмм-канале написал глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

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"Выдыхаем. Все вокзалы работают, все со светом. По всей стране много обесточенных участков. Нигде не останавливаемся, но 11 поездов задерживаются (более чем на 5 мин). Работаем над возвращением в график", - написал Камишин.

Напомним, во второй половине дня 5 декабря по всей территории Украины, кроме АР Крым, была объявлена воздушная тревога. Российская Федерация пыталась вновь нанести массированный ракетный удар по регионам, ракеты запускали сразу из трех районов, но большинство из них ликвидировало ПВО. В общей сложности удалось сбить более 60 из 70 российских ракет.

Для массированного ракетного удара 23 ноября русские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.

Тогда российские террористические атаки на объекты электроэнергетики привели к полному обесточиванию некоторых регионов. В частности, с большим трудом столкнулась столица Украины, также обесточенными остались все атомные станции, большинство тепловых и гидроэлектростанций.