Всі вокзали працюють, 11 поїздів затримуються, - "Укрзалізниця"

Після ракетної атаки 5 грудня, всі вокзали в Україні забезпечені електроенергією та продовжують працювати, в той час, як 11 поїздів затримуються через обстріли. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова “Укрзалізниці” Олександр Камишин.

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"Видихаємо. Всі вокзали працюють, всі зі світлом. По всій країні багато знеструмлених ділянок. Ніде не зупиняємось, але 11 поїздів затримуються (більш ніж на 5 хв). Працюємо над поверненням в графік", - написав Камишин.

Нагадаємо, в другій половині дня 5 грудня по всій території України, окрім АР Крим, оголосили повітряну тривогу. Російська Федерація намагалася знову завдати масованого ракетного удару по регіонам, ракети запускали одразу з трьох районів, але більшість з них ліквідувала ППО. Загалом вдалося збити понад 60 з 70 російських ракет.

Для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.

Тоді російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики призвели до повного знеструмлення деяких регіонів. Зокрема, зі значними труднощами зіткнулася столиця України, також знеструмленими залишилися всі атомні станцій, більшість теплових та гідроелектростанцій.