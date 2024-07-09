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Минобороны проводит испытания облегченной модели бронежилета
Министерство обороны Украины проводит лабораторные исследования новой облегченной модели бронежилета. Этот бронежилет отличается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневренных действий при штурмовых и специальных операциях.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве отмечают, что модель уже прошла испытания в школе разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ и получила положительные отзывы. В настоящее время продолжается последний этап – лабораторные испытания.
"Мы понимаем важность веса снаряжения для выполнения боевых задач, особенно для спецназовцев и штурмовиков", - отметил замминистра обороны Дмитрий Клименков, добавив, что в работе над облегченным бронежилетом были учтены каждый сантиметр и каждый грамм изделия.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Ожидаем положительных результатов заключительных испытаний, ведь эта броня очень нужна в подразделениях", - подчеркнул он.
Характеристики нового бронежилета
Согласно сообщению Минобороны, новый бронежилет изготовлен из усиленных керамокомпозитных материалов, обеспечивающих защиту 6-го класса. Размерная сетка варьируется от S до XL в двух комплектациях, весом от 7,5 кг до 12 кг, по сравнению с 10,5 кг до 17,5 кг в модульных моделях.
Бронежилет имеет функцию быстрого сброса и может комплектоваться дополнительными элементами: защитой шеи и плеч, плечевыми накладками, защитой паха, тактическим разгрузочным ремнем, защитой копчика, бедер и элементами для обеспечения плавучести. Для женщин предусмотрены специальные анатомические накладки.
В ведомстве отмечают, что изделие содержит отдельные карманы для мягкой и жесткой баллистической защиты и съемные демпферные вкладки. После завершения лабораторных испытаний бронежилет будет передан на обеспечение ВСУ.
Напомним, в марте Минобороны проводило испытания специальных модульных бронежилетов для нужд Военно-Морских Сил и инженерных войск ВСУ, которые в воде трансформируются в спасательные.
Также добавим, что Министерство обороны утвердило уже второй образец бронежилета для военнослужащих. Его разработали в компании "Темп – 3000".
В отличие от первого сертифицированного образца от "Украинской брони", где бронеплита имела изогнутую форму, в компании "Темп - 3000" женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками.