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Міноборони проводить випробування полегшеної моделі бронежилета
Міністерство оборони України проводить лабораторні дослідження нової полегшеної моделі бронежилета. Цей бронежилет відрізняється легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрених дій під час штурмових і спеціальних операцій.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У міністерстві зазначають, що модель вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Наразі триває останній етап – лабораторні випробування.
"Ми розуміємо важливість ваги спорядження для виконання бойових завдань, особливо для спецпризначенців і штурмовиків", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, додавши, що у роботі над полегшеним бронежилетом було враховано кожен сантиметр і кожен грам виробу.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Очікуємо на позитивні результати заключних випробувань, адже ця броня дуже потрібна у підрозділах", - підкреслив він.
Характеристики нового бронежилету
Згідно з повідомленням Міноборони, новий бронежилет виготовлено з посилених керамокомпозитних матеріалів, що забезпечує захист 6-го класу. Розмірна сітка варіюється від S до XL у двох комплектаціях, з вагою від 7,5 кг до 12 кг, порівняно з 10,5 кг до 17,5 кг у модульних моделях.
Бронежилет має функцію швидкого скидання та може комплектуватися додатковими елементами: захистом шиї та плечей, плечовими накладками, захистом паху, тактичним розвантажувальним ременем, захистом куприка, стегон та елементами для забезпечення плавучості. Для жінок передбачені спеціальні анатомічні накладки.
У відомстві зауважують, що виріб також містить окремі кишені для м’якого і жорсткого балістичного захисту та знімні демпферні вкладки. Після завершення лабораторних випробувань бронежилет буде передано на забезпечення ЗСУ.
Нагадаємо, у березні Міноборони проводило випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-Морських Сил та інженерних військ ЗСУ, які у воді трансформуються у рятувальні.
Також додамо, що Міністерство оборони затвердило вже другий зразок бронежилету для військовослужбовиць. Його розробили в компанії "Темп – 3000".
На відміну від першого сертифікованого зразка від "Української броні", де бронеплита мала вигнуту назовні форму, в компанії "Темп – 3000" жіночий бронежилет укомплектували демпферними подушками.