США пришлют Украине ракеты для ПВО в следующем пакете помощи

Администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине оружие и боеприпасы на сумму 150 миллионов долларов, в том числе ракеты-перехватчики HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, заявили в пятницу два американских чиновника.

Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что пакет помощи в сфере оружия будет обнародован в понедельник.

Издание пишет, что таким образом США реагируют на отчаянные запросы Украины о поддержке противовоздушной обороны, поскольку в последнее время Россия нанесла удары с воздуха по украинским энергетическим объектам.

Кроме перехватчиков HAWK и артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров пакет будет включать другие боеприпасы и оборудование для поддержки нужд обороны Украины, добавили источники.

Пакет поступит от Presidential Drawdown Authority, механизма, позволяющего президенту быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов США для поддержки союзников.

Добавим, MIM-23 HAWK – аббревиатура от "Homing All the Way Killer" – была представлена ​​в 1950-х годах и модернизирована в течение многих лет для борьбы с препятствиями и другими средствами противодействия. Впоследствии его экспортировали в более дюжины стран, согласно командованию управления жизненным циклом авиации и ракет армии США.

С 2022 года США предоставили Украине более 50 миллиардов долларов военной помощи.

Пакеты помощи от США

В июне США анонсировали, что пошлют Украине новый пакет военной помощи на 225 миллионов долларов, который будет включать, среди прочего, дальнобойные снаряды.

Напомним, в конце мая США предоставили Украине пакет помощи в размере 275 миллионов долларов. Туда вошли артиллерийские ракетные системы высокой мобильности (или HIMARS), а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, очень востребованные для Украины.

10 мая США объявили о новом пакете военной помощи в размере 400 миллионов долларов на фоне того, что Киев изо всех сил пытается умерить наступление российских войск в Харьковской области.

26 апреля США анонсировали один из самых больших пакетов военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов. В него вошли системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

23 апреля Соединенные Штаты заявили, что готовят пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, который будет первым из еще не подписанного законопроекта о помощи Украине и Израилю.

