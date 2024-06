США надішлють Україні ракети для ППО в наступному пакеті допомоги

Адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні зброю та боєприпаси на суму 150 мільйонів доларів, у тому числі ракети-перехоплювачі HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, заявили у п’ятницю двоє американських чиновників.

Про це пише Reuters.

Очікується, що пакет допомоги у сфері зброї буде оприлюднено в понеділок.

Видання пише, що таким чином США реагує на відчайдушні запити України про підтримку протиповітряної оборони, оскільки останнім часом Росія завдала ударів з повітря по українських енергетичних об’єктах.

Окрім перехоплювачів HAWK та артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів, пакет включатиме інші боєприпаси та обладнання для підтримки потреб оборони України, додали джерела.

Пакет надійде від Presidential Drawdown Authority, механізму, який дозволяє президенту швидко передавати оборонні товари та послуги зі запасів США для підтримки союзників.

Додамо, MIM-23 HAWK - абревіатура від "Homing All the Way Killer" - була представлена ​​в 1950-х роках і модернізована протягом багатьох років для боротьби з перешкодами та іншими засобами протидії. Згодом його експортували до більш ніж дюжини країн, згідно з командуванням управління життєвим циклом авіації та ракет армії США.

З 2022 року США надали Україні понад 50 мільярдів доларів військової допомоги.

Пакети допомоги від США

У червні США анонсували, що надішлють Україні новий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів, який включатиме, серед іншого, далекобійні снаряди.

Нагадаємо, в кінці травня США надали Україні пакет допмоги в розмірі 275 мільйонів доларів. Туди увійшли артилерійські ракетні системи високої мобільності (або HIMARS), а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, які є дуже затребуваними для України.

10 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів на тлі того, що Київ з усіх сил намагається стримати наступ російських військ у Харківській області.

26 квітня США анонсували один з найбільших пакетів військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів. До нього увійшли системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

23 квітня Сполучені Штати заявили, що готують пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, який буде першим з ще не підписаного законопроекту про допомогу Україні та Ізраїлю.

