До поліції надійшли перші три звернення про зниклих безвісти на Херсонщині

Станом на 7 червня вже є три звернення в поліцію щодо зниклих безвісти в зоні технологічної катастрофи на Херсонщині.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

"Станом на ранок ми отримали три виклики на лінію 102 щодо осіб, які зникли за особливих обставин в Херсонській області", - сказав Леонід Тимченко.

Він також розповів, що робити родичам, чиї рідні зникли чи не виходять на зв'язок.

"Насамперед потрібно звертатися до Національної поліції України за номером 102, щоб надати інформацію стосовно осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Після цього Національна поліція, використовуючи усі засоби, здійснює пошук осіб", - зауважив Тимченко.

Окрім цього, він радить українцям, рідні яких перебувають в зоні катастрофи, одразу звертатися до правоохоронців.

Заступник міністра внутрішніх справ України розповів, що всього зараз у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, який запрацював з 2 травня, є дані щодо 23 876 осіб.

"Станом на сьогодні тільки до МВС маємо 3049 звернень громадян. Так само звернення надходять до Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Також ми вже надали родичам 660 витягів, які потрібні органам соціального захисту для нарахування відповідних виплат, зокрема, для призначення пенсії у зв'язку із втратою годувальника", - повідомив Тимченко.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Президент України Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.

Інтенсивність підтоплень у Херсонській області зменшується, проте через значні руйнування дамби Каховської ГЕС вода ще прибуватиме. Станом на ранок 7 червня затопило 1852 будинки на правобережній Херсонщині.

На окупованих територіях лівого берега Херсонськох області російські загарбники не планують допомагати цивільним людям, які залишилися в затоплених районах і не мають змоги вибратися.