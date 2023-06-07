В полицию поступили первые три обращения о пропавших без вести на Херсонщине

По состоянию на 7 июня уже есть три обращения в полицию по поводу пропавших без вести в зоне технологической катастрофы в Херсонской области.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

"По состоянию на утро мы получили три вызова на линию 102 в отношении лиц, пропавших при особых обстоятельствах в Херсонской области", - сказал Леонид Тимченко.

Он также рассказал, что делать родственникам, чьи родные исчезли или не выходят на связь.

"Прежде всего, нужно обращаться в Национальную полицию Украины по номеру 102, чтобы предоставить информацию относительно лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. После этого Национальная полиция, используя все средства, производит поиск людей, - отметил Тимченко.

Кроме того, он советует украинцам, родственники которых находятся в зоне катастрофы, сразу обращаться к правоохранителям.

Заместитель министра внутренних дел Украины рассказал, что всего сейчас в реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах, который заработал со 2 мая, есть данные по 23 876 человек.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и деревни питьевой водой.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.

Интенсивность подтоплений в Херсонской области уменьшается, однако из-за значительных разрушений дамбы Каховской ГЭС вода еще будет прибывать. На утро 7 июня затопило 1852 дома на правобережной Херсонщине.

На оккупированных территориях левого берега Херсонской области российские оккупанты не планируют помогать гражданским людям, оставшимся в затопленных районах и не имеющим возможности выбраться.