Мешканці Донеччини дали 12 років за інформування окупантів про активність ЗСУ

Суд визнав винною в колабораціонізмі мешканку селища Іверське Краматорського району, що “зливала” ворогу дані щодо діяльності української армії, зокрема того, коли “краще” здійснювати повітряні атаки на позиції Сил оборони у прифронтових районах Донеччини.

Як повідомляє Служба безпеки України, що здійснювала розслідування, та Донецька обласна прокуратура, жінці за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу (надання незаконним збройним формуванням та формуванням країни-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України) призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Також жінку позбавлено права обіймати посади або займатися діяльністю, пов’язаною із виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, строком на 10 років.

Зазначається, що контррозвідники затримали зловмисницю у січні поточного року. За даними слідства, її ще минулого літа спецслужба РФ дистанційно залучила до розвідувально-підривної діяльності проти України.

За вказівкою окупантів жінка з вересня по листопад збирала інформацію про місця дислокації та переміщення українських захисників на Бахмутському і Авдіївському напрямках, передаючи дані "зв’язковому" з окупованої частини Донеччини через Telegram - як в текстовому вигляді, так і скріншотами на Google Maps.

"Передусім ворожа інформаторка намагалась виявити бойові позиції артилерії, зенітно-ракетних комплексів та бойових дронів ЗСУ. Також агресора цікавили локації українських військових шпиталів, складів з боєприпасами та підрозділів радіо-електронної боротьби", - вказують в спецслужбі.

Зокрема, окупанти дізнавались від неї про прольоти української військової авіації, пункти розвантаження ешелонів військової техніки, місця випробування безпілотних летальних апаратів і розташування комплексів ППО.

Крім того, навідниця акцентувала увагу співрозмовників на часі доби, коли, на її погляд, краще наносити удари по цих об’єктах. Загалом жінка передала близько 50 таких повідомлень. Під час обшуку у зловмисниці знайшли мобільний телефон із цим листуванням.

Нагадаємо також, що днями вирок у вигляді 15 років тюрми отримав лікар з Черкас, який. як виявила СБУ, збирав та передавав дані про локації протиповітряної оборони та блокпостів українських військових у регіоні.