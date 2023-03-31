Студії Lionsgate випустила фільм "Джон Вік 4" у прокат у РФ. В Мінкульті засудили подвійну політику компанії

Американська студія Lionsgate випустила стрічку "Джон Вік 4" в офіційний російський прокат. Міністерство культури та інформаційної політики України засудило це рішення та нагадали про війну в Україні.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

У відомстві нагадали, що рік тому у відповідь на повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну світові кінокомпанії – Disney, Sony, Warner Bros., Universal, Paramount скасували всі свої прем’єри фільмів у країні-терористі. Серед них була і голлівудська студія Lionsgate.

Однак, тиждень тому попри триваючий збройний конфлікт і загальний світовий бойкот стрічка "Джон Вік 4" з Кіану Рівзом в головній ролі подолала "культурну завісу" і офіційно з’явилася у російських кінотеатрах. Вихід стрічки пояснили тим, що були попередн контракти та зобов’язання, які потрібно було виконати.

"Міністерство культури та інформаційної політики України рішуче засуджує рішення Lionsgate випустити стрічку "Джон Вік 4" в офіційний російський прокат. Абсолютно неприпустимо вести подвійну політику: заявляти про зупинення бізнесу з Росією і одночасно виконувати існуючі контракти з росіянами, навіть якщо вони були укладені раніше", - йдеться у заяві міністерства.

Як зазначається, за перший вік-енд прокату фільм зібрав у Росії близько 300 мільйонів рублів (майже 4 млн доларів США).

"Lionsgate та всі, хто планує повторити подібне рішення у майбутньому до того, як Росія припинить варварські вбивства мирних українців і понесе справедливу відповідальність за дії в Україні, мають усвідомити: всі виручені від офіційних прем’єр в РФ кошти майже напевно підуть на ракетні обстріли мирних українських міст та продовження російського терору проти українців", - наголосили у Мінкульті.

Нагадаємо, український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим анімаційним проектом за всю історію українського кінопрокату, обійшовши "Крижане серце 2", "Співай 2" та "Секрети домашніх тварин 2".