У Києві та області триватимуть військові навчання: людей просять зберігати спокій та не повідомляти про переміщення техніки

У Києві та Київській області з 23 по 25 травня відбуватимуться військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Місцевих мешканців попереджають, що здійснюватиметься переміщення особового складу й важкої техніки, і просять зберігати спокій та не інформувати про їхній рух у соцмережах.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Зазначається, що в ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

Метою навчань є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

"У зв'язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Просимо громадян зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу", - закликають військові.

Нагадаємо, раніше в СБУ вкотре наголосили на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали із зазначенням місць дислокації та переміщення Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів.

"Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі "Інтернет" розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону", - підкреслили в СБУ.

Раніше кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області блогера, який розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону.