У Харківській області скорочується тривалість комендантської години

З 5 грудня комендантська година в Харківській області триватиме з 23:00 до 05:00 ранку. Про це в Facebook повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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З проханням скоротити тривалість комендантської години до місцевої влади зверталися представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери та інші.

Прохання вирішили задовольнити, попередньо погодивши його із військовим керівництвом. Наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години, пояснюють в ОВА.

"Завдяки нашим Збройним Силам України, які відігнали ворога, в місто Харків та громади області поступово повертаються місцеві жителі, навіть попри те, що нас чекає дуже складна зима. Відповідно, зростає необхідність в більш тривалій роботі продуктових мереж, сфери обслуговування. Тож реагуємо на потребу", — зазначив Синєгубов.

Під час комендантської години й надалі будуть діяти звичні правила: забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Крім того, з 1 грудня у Миколаївській області також змінили тривалість комендантської години та зняли обмеження на продаж алкоголю. Тепер комендантська годинав регіони буде з 00:00 до 05:00.

Раніше у звільненому Херсоні змінили тривалість комендантської години. Вона триває з 19:00 до 06:30.