В Мін'юсті назвали найпопулярніші імена для новонароджених у ІІ півріччі 2022 року

У другому півріччі 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали новонароджених, стали Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара та Єва.

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Про це повідомляють у Міністерстві юстиції. В свою чергу, найпоширенішими ж іменами для хлопчиків стали Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр та Андрій.

Натомість, як зазначила начальниця управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостилю Ірина Дубиківська, не всі новоспечені батьки віддають перевагу простоті та лаконічності у цьому питанні.

"Сміливість та творчість українців славно проявляється у виборі рідковживаних та незвичайних імен для своїх малюків, серед яких багато оригінальних варіантів. Багато хто хоче виділитися і дати дитині ім’я "не як у всіх". Тому чимало молодих батьків у ІІ півріччі 2022 року таки вирішили проявити оригінальність та унікальність у виборі ім’я для свого немовляти", - вказала вона.

Так, серед таких жіночих імен, які наводять у Мін'юсті, були Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр'єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна, серед чоловічих - Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х'юго, Нікодим, Нектарій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com