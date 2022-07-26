Важкохворі та поранені українці можуть подати заявку на медевакуацію, - МОЗ

Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть подати попередню заявку на Програму медичної евакуації.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Для цього на сайті МОЗ в розділі Опитування слід заповнити анкету. Далі ви отримаєте зворотний зв'язок. Кожен випадок евакуації розглядається спеціалістами окремо.

"Підготовка пацієнта зазвичай триває від 3-4 днів до 2 тижнів, МОЗ забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами. Транспортування та лікування українських громадян у рамках програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також країнами, що приймають українців", - зазначають у відомстві.

Якщо ж пацієнт лікується в Україні, то видатки на лікування фінансує Національна служба здоров'я України в межах Програми медичних гарантій.

Загалом завдяки міжнародній підтримці та взаємодії з партнерами МОЗ вдалося евакуювати вже понад 1 200 українців.

Ознайомитися з алгоритмом медичної евакуації можна за посиланням.

Крім того, українці, які перетнули кордон після 24.02.2022 року в пошуку прихистку від війни та отримали у цих країнах статус біженців/тимчасового захисту, мають право на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами цієї країни.