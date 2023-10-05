За пів року росіяни вбили в Україні понад тисячу цивільних – звіт ООН

Триваючий повномасштабний збройний напад Російської Федерації на Україну призвів до серйозної і масштабної шкоди цивільному населенню. Лише за період з 1 лютого по 31 липня 2023 року було задокументовано 4621 постаждалих серед цивільного населення.

Про це повідомляється у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини.

З цього числа - 1028 людей загинули та 3593 отримали поранення. З цих жертв 1883 були чоловіки, 1294 - жінки, 139 - хлопчики, 94 - дівчатка, а також 16 дітей, чия стать залишається невідомою.

У звіті відзначають що протягом останніх місяців російська агресія спричиняла в середньому шість смертей і 20 поранень щодня.

"На жаль, фактична кількість жертв, ймовірно, більша", - відзначають у звіті.

Загалом, згідно із звітом ООН, з початку повномасштабної війни росіяни вбили 10 тисяч мирних жителів і десятки тисяч отримали поранення.

"Війна спустошила життя мільйонів українців, у тому числі дітей, яким доведеться багато років жити з жахливою спадщиною людських втрат, фізичного знищення та шкоди навколишньому середовищу, зокрема забруднення вибухонебезпечними пережитками війни", — сказала Даніель Белл, голова місії.

Нагадаємо, що кількість загиблих дітей згідно з даними української влади є традиційно дещо меншою. Так, станом на 27 серпня було зафіксовано загибель внаслідок збройної агресії РФ лише 503 дітей та поранення 1116. Найбільша кількість загиблих та поранених дітей відзначена у Донецькій області – 485, у Харківській – 299, у Київській – 129, у Херсонській – 122, у Запорізькій – 99, у Миколаївській – 97, у Дніпропетровській – 95, у Чернігівській – 71, у Луганській – 67.