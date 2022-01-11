Canon рассылает клиентам инструкции, как обойти собственную защиту картриджей

Из-за продолжающегося глобального дефицита чипов компания Canon попала в довольно-таки курьёзную ситуацию и рассылает клиентам инструкции, как обойти защиту собственных картриджей.

Об этом сообщает Тrustcoyote.com.

Компании трудно получить необходимые компоненты для своих чернильных картриджей, подтверждающие их легитимность для своих принтеров.

Поэтому принтеры часто не распознают подлинные картриджи и считают их контрафактными, и компании приходится объяснять покупателям, как они могут обойти собственную систему безопасности.

"Нехватка полупроводников приводит к тому, что Canon продает картриджи с тонером без чипов, которые обычно идентифицируют их как подлинные, поэтому Canon теперь инструктирует клиентов о том, как игнорировать предупреждения об использовании "поддельных" картриджей", — написал в Твиттере Нильс Адерманн, соучредитель packagist.com.

Подразделение Canon Germany сделало публичное заявление на своём сайте (вероятно, оно также было разослано некоторым клиентам по электронной почте), в котором проясняет ситуацию.

Отмечается, что компания в настоящее время сталкивается с проблемами в поиске поставщиков определенных электронных компонентов, в том числе чипов для картриджей, используемых в принтерах и МФУ.

Чтобы обеспечить непрерывные поставки расходных материалов, Canon приняла решение выпускать картриджи без таких чипов до тех пор, пока не нормализуется ситуация с поставками.

Использование расходных материалов без электронных компонентов не оказывает негативного влияния на качество печати, но работа некоторых дополнительных функций может быть нарушена.

Как результат, из-за отсутствия чипов даже официальные чернила Canon могут восприниматься рядом её принтеров в качестве поддельных. Всего эта проблема затрагивает 19 линеек принтеров и несколько моделей в каждой из них.

Вместе с этим заявлением компания также выпустила инструкцию, которая рассказывает, как обойти собственную систему Digital Rights Management (DRM).

Фактически инструкция сводится к тому, что пользователям нужно игнорировать предупреждения, которые выводятся собственным программным обеспечением принтера. И это может выглядеть комично, учитывая, что компания на протяжении многих лет убеждала клиентов, что покупать нужно только "официальные" чернила. Теперь она рассказывает клиентам, что соответствующие уведомления можно игнорировать, а встроенную защиту обходить.

Отмечается, что проблема может распространяться не только на Canon Germany, но и на другие подразделения Canon Europe.

Отметим, спрос на чипы резко вырос за последние два года после того, как пандемия коронавируса привела к глобальной нехватке микропроцессоров.

Так, заводы-автопроизводители Skoda Auto Volkswagen, расположенные в Чехии, вынуждены были остановиться с 23 декабря 2021 года из-за нехватки электронных чипов.

В октябре в Японии производство автомобилей остановили все 14 заводов Toyota. А корпорация Sony приостановила заказы на фотоаппарат ZV-E10.

Компания Apple также столкнулась с дефицитом чипов, из-за чего сократила производство iPad. Так, в сентябре-октябре компания Apple выпустила на 50% меньше планшетов iPad, чем было запланировано, чтобы направить больше чипов на производство телефонов.