Китай запровадить правила регулювання штучного інтелекту

Уряд Китаю намагатиметься запровадити регулювання штучного інтелекту у своїй країні, заявив генеральний директор Tesla Ілон Маск після зустрічі з офіційними особами Китаю.

Про це пише Reuters. Видання додає, що Маск не надав подробиць.

"Варто зазначити, що під час моєї нещодавньої поїздки до Китаю я відвідав там вище керівництво. Я думаю, що у нас були дуже продуктивні дискусії щодо ризиків штучного інтелекту та необхідності певного нагляду та регулювання. І як я розумію з цих розмов, Китай буде ініціювати регулювання ШІ в Китаї", — сказав Маск, власник Twitter і Tesla.

У квітні регулятор кіберпростору Китаю вже оприлюднював проект заходів щодо управління послугами генеративного штучного інтелекту, заявивши, що хоче, щоб фірми надали владі оцінки безпеки, перш ніж запускати свої пропозиції для громадськості.

У квітні Адміністрація кіберпростору Китаю (CAC) заявила, що Китай підтримує інновації та застосування ШІ та заохочує використання безпечного та надійного програмного забезпечення, інструментів і ресурсів даних, але контент, створений генеративним ШІ, повинен відповідати основним соціалістичним цінностям країни.

Там вимагатимуть від компаній проводити перевірки безпеки генеративних служб штучного інтелекту схожих на ChatGPT, перш ніж їм буде дозволено працювати, оскільки в Управлінні кіберпростору Китаю виникають певні сумніви щодо ботів, представлених найбільшими технологічними компаніями країни.

Постачальники відповідатимуть за легітимність даних, які використовуються для навчання генеративних продуктів штучного інтелекту, і необхідно вжити заходів для запобігання дискримінації під час розробки алгоритмів і навчальних даних, йдеться в повідомленні.

Депутати Європарламенту підтримали широкий набір правил, які увійдуть до європейського закону про штучний інтелект. Зокрема, заборонятиметься використання більшості технологій розпізнавання облич для стеження за людьми.

Розробники документу запропонували, щоб компанії, які розробляють генеративні моделі ШІ, до яких входить ChatGPT, помічали контент, який створений штучним інтелектом.

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