В Україні можуть відмовитись від китайського телеком-обладнання: що відомо

У Раді національної безпеки і оборони України розглядають можливість відмови від використання українськими телеком-операторами обладнання, виготовленого в Китаї.

Про це заявив керівник управління з питань інформаційної безпеки служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки апарату РНБО Володимир Звєрєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі триває етап обговорення. Це важливо, тому що ризики є, а у нас ухвалення рішень ґрунтується на ризик-орієнтованих обговореннях. Я думаю, що це дуже правильно, що обговорення є, тому чекаємо", - зазначив він.

За його словами, обмеження використання китайського телеком-обладнання здебільшого торкнеться тих операторів, які працюють із державними мережами та/або підключені до державних структур.

"Але потрібно все це прораховувати і дивитися, як воно впливатиме на результат. Тому можливі варіанти, коли до операторів, які працюють із державними мережами, або під'єднані до державних установ, буде застосовано жорсткіші вимоги", - вважає Звєрєв.

Директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міцифри Юрій Мацик також підтвердив в інтерв'ю виданню dev.ua, що міністерство отримало запит від РНБО щодо ініційованої парламентським комітетом можливої заборони китайського обладнання.

За його словами, можливі два шляхи: заборона на купівлю нового обладнання з правом використовувати вже наявне та вимога замінити обладнання китайського виробництва, яке вже є.

"Але тоді треба розуміти,хто за цей банкет буде платити. Тому що це надзвичайно дорога річ. І за приблизними оцінками, це буде коштувати більше мільярда доларів, якщо не кількох мільярдів", - прокоментував він другий варіант.

За його словами, в деяких мобільних операторів, можливо, близько 70%, а може навіть більше, обладнання — китайських постачальників.

Мацик також зазначив, що Америка та Європа дуже гостро піднімають питання: "а чому немає ніяких заходів стосовно китайських підрядників?".