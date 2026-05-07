AI у громадському транспорті: як технології змінюють поїздки містом

Штучний інтелект уже давно вийшов за межі лабораторій і технологічних конференцій і поступово проникає в інфраструктуру міст, включно з громадським транспортом. Адаптивні світлофори, автоматизований моніторинг доріг, прогнозування заторів у реальному часі стали робочими рішеннями, які використовують у десятках міст світу. Читайте на Delo.ua про те, як AI змінює міську мобільність і що з цього досвіду може і має взяти Україна.

Що AI вміє робити в транспорті

Можливості штучного інтелекту у транспортній сфері охоплюють кілька напрямків, і кожен із них вирішує реальні проблеми міської мобільності.

Управління трафіком у реальному часі

Алгоритми ШІ аналізують потоки автомобілів і адаптують режими роботи світлофорів залежно від реальної завантаженості перехресть.

Замість фіксованих циклів – гнучке регулювання, яке скорочує затори і прискорює рух громадського транспорту на виділених смугах.

Моніторинг стану доріг

Замість ручного обстеження — безпілотники, сенсори та комп'ютерне зір, які фіксують тріщини, деформації покриття і ризики обвалу в автоматичному режимі. Це не лише швидше, а й точніше.

Предиктивне обслуговування

ШІ може передбачити, коли і де дорога або рухомий склад комунального транспорту потребуватиме ремонту. Причому, ще до того, як поломка стане проблемою для пасажирів або аварією.

Безпека руху

Системи на основі AI розпізнають ризикову поведінку водіїв, фіксують порушення і допомагають запобігати ДТП. За даними звіту PIARC "Artificial Intelligence in the Road Sector", впровадження таких систем суттєво знижує аварійність на ділянках, де вони застосовуються.

Міжнародний досвід: що вже працює

Кілька прикладів із країн, які вже інтегрували AI у транспортну інфраструктуру:

США застосовують алгоритми ШІ для прогнозування трафіку під час стихійних лих і масових евакуацій;

Канада впровадила системи інтелектуального аналізу стану мостів і дорожнього покриття з автоматичним виявленням дефектів;

Фінляндія запустила пілотний проєкт контролю за зимовим утриманням доріг на основі аналізу даних з GPS і камер.

Спільне в усіх цих прикладів тому, що запроваджений локальний контроль над даними і поступова інтеграція, а не одномоментне копіювання готових рішень.

Навіщо це Україні і чому саме зараз

В умовах повномасштабної війни питання AI у транспорті набуває додаткового виміру. Оперативна оцінка шкоди інфраструктурі після обстрілів, планування маршрутів для евакуації та доставки гуманітарних вантажів, пріоритизація ремонтів у прифронтових регіонах. Все це задачі, де автоматизований аналіз даних дає реальну перевагу перед ручним підходом.

Для громадського транспорту в українських містах AI може вирішувати і більш прагматичні задачі: оптимізацію маршрутів з урахуванням реального пасажиропотоку, автоматичне коригування розкладів при затримках, прогнозування технічних несправностей рухомого складу до їх виникнення.

Громадський транспорт Києва і питання інтеграції ШІ

Громадський транспорт Києва має найбільшу міську транспортну система в країні. І теоретично він міг би отримати суттєвий виграш від впровадження інтелектуальних систем управління. Адаптивне регулювання на перехрестях прискорило б рух тролейбусів і трамваїв. Предиктивний моніторинг рухомого складу скоротив би кількість поломок на маршруті. Аналіз пасажиропотоку допоміг би оптимізувати розклади.

Але між потенціалом і реалізацією досить суттєва відстань. Більшість наявних світлофорів і контролерів у київській та іншій українській інфраструктурі не підтримують сучасні стандарти зв'язку, необхідні для інтеграції з ШІ-рішеннями. Тобто впровадження вимагає або суттєвої модернізації, або повної заміни обладнання, а а це значні інвестиції і час.

Ризики, про які не прийнято говорити

Разом із перевагами AI у транспорті несе і серйозні застереження. Особливо для країни, яка не контролює технології, що використовує.

Залежність від іноземних постачальників

Більшість ШІ-рішень потребують постійної підтримки і оновлень з боку розробника. Якщо це іноземна компанія, то зростає ризик технічної або політичної залежності. В умовах війни це вже не абстрактна загроза.

Непрозорість алгоритмів

Системи ШІ часто працюють як "чорні скриньки": вони ухвалюють рішення, але не пояснюють їхньої логіки. Це ускладнює аудит і встановлення відповідальності при помилках.

Витік стратегічних даних

Відеозаписи з камер, карти трафіку, теплові карти завантаженості. Це цінна аналітична інформація. Якщо вона обробляється на сторонніх хмарних платформах без локального контролю, ризики для цифрової безпеки суттєві.

Ресурсоємність

Інфраструктура AI вимагає потужних серверів і великих обсягів електроенергії. В умовах енергетичної нестабільності в Україні це може стати критичним обмеженням.

Яке рішення реалістичне для України

З урахуванням всіх обмежень, найбільш прагматичним підхідом буде розвиток власних рішень з поступовим додаванням елементів machine learning під локальним управлінням.

Прикладом такого підходу є автоматизовані системи керування дорожнім рухом (АСКДР) українського виробництва, які вже застосовуються в ряді міст. Вони дозволяють здійснювати адаптивне керування світлофорами, інтегрувати детектори транспорту і забезпечувати диспетчеризацію. Причому, без залежності від іноземних хмарних платформ і без необхідності повної заміни існуючої інфраструктури.

Паралельно варто рухатися у кількох напрямках:

розробити публічну стратегію впровадження ШІ у дорожній і транспортній галузі;

запустити пілотні проєкти у кількох макрорегіонах з оцінкою результатів;

інтегрувати вимоги до цифрових систем у нові стандарти і тендерні умови;

забезпечити координацію між Агентством відновлення, Мінцифри і міськими адміністраціями.

Штучний інтелект у комунальному транспорті і дорожній інфраструктурі має величезний потенціал. Але реалізація цього потенціалу можлива лише за умови локального контролю над технологіями, прозорості алгоритмів і поступового підходу. І бажано, без сліпого копіювання іноземних рішень, які можуть виявитися нежиттєздатними в українських реаліях.