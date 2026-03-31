Черги на кордоні України: які пункти пропуску перевантажені?

Перетнути кордон України швидко – звучить майже як фантастика в сьогоднішніх реаліях. Особливо якщо йдеться про вантажний транспорт на польському напрямку. Черги в кілька сотень вантажівок і очікування до п'яти діб – буденна реальність для водіїв, які везуть товари через найбільш завантажені пункти пропуску. Читайте на Delo.ua , де зараз найдовші черги на кордонах України та як система єЧерга допомагає скоротити час очікування.

Де найдовші черги для вантажівок?

За даними порталу єЧерга, актуальна ситуація на кордонах сьогодні така, що на польському напрямку найбільше завантажені пункти пропуску:

Ягодин — Дорогуськ: 1 127 вантажівок, очікування майже 4 доби 14 годин.

Шегині — Медика: 407 вантажівок у черзі для завантажених і ще 426 порожніх, очікування до 4 діб 19 годин.

Краківець — Корчова: 748 вантажівок, понад 3 доби 13 годин

Рава-Руська — Хребенне: 625 вантажівок, понад 3 доби 8 годин.

На словацькому напрямку ситуація також напружена: Ужгород — Вишнє Нємецьке зібрав 448 вантажівок із очікуванням майже 5 діб. На угорському — Чоп (Тиса) — Захонь: 620 вантажівок, майже 4 доби.

Натомість румунський та молдовський напрямки значно вільніші. Більшість пунктів пропуску з цими країнами працюють без черг або з мінімальним очікуванням.

Що з пасажирським транспортом?

Черги на кордоні сьогодні для пасажирів найбільше відчутні на виїзді до Польщі та Угорщини. На польському напрямку найбільше автобусів чекає у Ягодині (25 одиниць) та Устилузі (22 одиниці). Невелика черга з легкових авто зафіксована лише в Устилузі (25 машин). Рава-Руська та Грушів наразі працюють без затримок.

На кордоні з Угорщиною скупчення серед легкових авто: Косино — 30 машин, Вилок — 25 машин. Пункти Тиса та Лужанка працюють у вільному режимі. Кордони з Румунією та Молдовою для пасажирів без черг.

Окремі черги для порожніх вантажівок

Одна з ключових змін, яка має розвантажити найбільші пункти пропуску – запуск окремих черг на кордонах для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн у системі єЧерга. Міністерство розвитку громад та територій відкрило такий запис на п'яти пунктах:

Ужгород — Вишнє Нємецьке,

Краківець — Корчова,

Шегині — Медика,

Рава-Руська — Хребенне

Чоп — Захонь.

Нюанс в тому, що вантажівки, які забирають вантаж незадовго до перетину кордону, мають реєструватися у чергу для завантажених. Якщо транспорт зареєструється як порожній, а митниця виявить декларацію на вантаж – черга автоматично скасовується. Надалі Мінрозвитку планує масштабувати єЧергу на всі ліцензовані вантажні транспортні засоби від 3,5 тонн.

Як скоротити час очікування?

Найпростіший спосіб не стояти в черзі годинами – скористатися електронною системою єЧерга. Вона дозволяє зареєструватися заздалегідь і прибути на пункт пропуску у відведений час, а не чекати наосліп.

Для пасажирського транспорту і легкових авто альтернативою лишається вибір менш завантажених напрямків: румунського або молдовського, де очікування мінімальне або відсутнє зовсім.