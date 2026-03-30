Імпорт авто в Україну у 2025: з яких країн найбільше завозилося автомобілів?

Українці купують автомобілі навіть під час війни. Про це свідчить той факт, що обсяги імпорту ростуть рік до року, географія постачальників розширюється, а структура ринку змінюється так швидко, що аналітики ледве встигають фіксувати тренди. Команда Delo.ua розбиралася, хто постачає авто в Україну, чому 2025 рік став роком електрокарів, і що зміниться тепер, коли пільговий період для електромобілів завершився.

Ринок відновлюється, але повернення ще далеко?

За підсумками 2025 року (дані з Опендатабот) в Україну було імпортовано понад 444 тисячі транспортних засобів. Це на 17% більше, ніж у 2024-му, і здавалося б, привід для оптимізму.

Але є важливий контекст: це все ще на третину менше, ніж до початку повномасштабної війни. Ринок відновлюється, але до довоєнних показників поки далеко.

Кількість імпортованих авто в України за останні 5 років

Інфографіка: opendatabot.ua

Переважна більшість ввезених авто із категорії вживаних: понад 70% імпорту 2025 року становили автомобілі з пробігом. Середній вік ввезеного транспорту – дев'ять років, що на два роки молодше, ніж у 2021-му. Це певний сигнал, що покупці стають вибагливішими і готові платити за свіжіші автомобілі навіть в умовах економічних обмежень.

А от географія реєстрацій традиційна: майже кожне п'яте ввезене авто осіло в столиці – 80 тисяч машин.

Географія реєстрація ввезених авто у 2025 році

Інфографіка: opendatabot.ua

Львівська область впевнено тримає друге місце з 51 тисячею автівок. До п'ятірки лідерів також увійшли Київська, Дніпропетровська та Рівненська області.

Звідки везуть: Німеччина, США і Китай

Якщо говорити про країни-постачальники, то перша десятка за підсумками 2025 року виглядає так: Німеччина, США, Китай, Японія, Корея, Франція, Чехія, Велика Британія, Мексика, Словаччина.

Німеччина залишається беззаперечним лідером за кількістю ввезених автомобілів: майже 57 тисяч одиниць лише за перші вісім місяців 2025 року. Це логічно, адже Німеччина – найбільший ринок вживаних авто в Європі, з розвиненою інфраструктурою перепродажу і широким вибором моделей на будь-який бюджет. Для українців, які здебільшого купують автомобілі з пробігом, це природний вибір.

США – на другому місці за кількістю, але на першому за вартістю: із Штатів завезено авто на 211 мільйонів доларів лише за перший квартал. Американський ринок приваблює переважно тих, хто шукає великі позашляховики та пікапи за відносно доступними цінами, сегмент, якого в Європі значно менше.

Китай, своєю чергою, найцікавіша і найдинамічніша позиція в переліку. За кількістю він уже третій, і цей показник зростає. Китайські бренди, про які українці ще кілька років тому мали досить туманне уявлення, стрімко завойовують довіру. BYD навіть посів перше місце серед електромобілів у Сумській області, де зазвичай домінує Tesla. Цінова доступність у поєднанні з непоганим технічним оснащенням: це конкурентна формула, яка працює.

Японія та Корея тримаються в четвірці та п'ятірці відповідно, і це стабільний, передбачуваний попит. Японські та корейські авто асоціюються з надійністю та розумною ціною, і ця репутація нікуди не зникла.

Наостанок, Франція, Чехія, Велика Британія, Мексика та Словаччина замикають топ-10. З них в Україну везуть переважно вживані європейські бренди, зібрані на місцевих заводах.

Що означають ці цифри для бюджету?

Імпорт автомобілів відображає не лише попит споживачів, а й про надходження до державної скарбниці. Лише за перший квартал попереднього року від імпорту легкових авто держбюджет отримав 11,1 мільярда гривень.

США як джерело найдорожчих ввезених автомобілів забезпечили 2 мільярди гривень митних платежів лише за три місяці. Лише за лютий 2026 року до бюджету надійшло 4,7 млрд грн митних платежів від легкових авто – за даними Мінфін.

Загальна митна вартість імпортованих за перші вісім місяців 2025 року легкових авто становила 3,7 мільярда доларів: на 25% більше, ніж за той самий період 2024-го.

Тобто зростає не лише кількість, а й середня вартість ввезених автомобілів. Українці купують дорожче, і це теж сигнал про відновлення купівельної спроможності хоча б частини ринку.

Що далі: нові правила змінять ринок

Скасування пільг на електромобілі з 2026 року стало структурним переломом для ринку. Ввезення Tesla чи BYD тепер обійдеться дорожче, і частина покупців, які орієнтувалися саме на цінову доступність електрокарів, переглядатиме свій вибір.

Водночас не варто очікувати різкого відкату. Інфраструктура зарядних станцій в Україні поступово розвивається, звичка до електромобілів формується, а загальноєвропейський тренд на електрифікацію транспорту нікуди не зникає. Китайські бренди, які активно виходять на ринок із нижчими цінами, можуть частково компенсувати втрату цінової переваги від скасованих пільг.

Що точно залишиться незмінним – це домінування вживаних авто. Поки рівень доходів більшості українців не дозволяє масово купувати нові автомобілі, а кредитні ставки залишаються високими, вторинний авторинок буде утримувати своїх 70% і більше. Питання лише в тому, звідки і якого віку ці автомобілі будуть завтра.