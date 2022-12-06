На пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" запрацює єЧерга

З 12 грудня на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі почне функціонувати "Електронна черга перетину кордону" для вантажних транспортних засобів.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що відомство ініціювало створення безкоштовної інформаційно-комунікаційної системи, яка дозволяє зменшити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні.

Ключова задача системи розрахувати орієнтовний час перетину кордону.

"Зважаючи на прогнозовану дату та час прибуття на міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" перевізник може ефективно планувати рейс", - зауважують у Мінінфраструктурі.

Там підкреслюють, що міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" вважається одним з найбільш завантажених пунктів.

Станом на 9:00 5 грудня 2022 року черга вантажівок на виїзд з України складала 710 транспортних засобів (12 км).

У відомстві також додають, що проєкт "Електронна черга перетину кордону/єЧерга" реалізується Міністерством інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Державною службою з безпеки на транспорті, Державним агентством автомобільних доріг, Державною митною службою та Державною прикордонною службою за підтримки USAID / UK aid проєкту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах .

Нагадаємо також, що з вересня на україно-польському кордоні запрацювала схема пропуску, згідно якої в одних пунктах пропускають лише вантажівки масою до 7,5 тонни, а в інших - більшої маси.

Крім того, завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні України та Польщі.