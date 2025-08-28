Сплачуйте штраф за адмінпорушення онлайн: нова послуга в Дії

Цифрова трансформація державних послуг в Україні дозволила громадянам отримувати доступ до критично важливих сервісів безпосередньо з мобільного телефону. Застосунок «Дія», який станом на серпень 2025 року налічує понад 19 мільйонів активних користувачів, став основним каналом взаємодії українців з державними установами, особливо в питаннях адміністративного провадження та сплати штрафів. Читайте на Delo.ua , як сплачувати штрафи через «Дію» за декілька хвилин.

Покрокова процедура сплати штрафу

Крок 1: Авторизація в застосунку

Процес починається з авторизації у застосунку «Дія», який доступний для операційних систем iOS та Android. Користувачі можуть увійти до системи кількома способами: через BankID, кваліфікований електронний підпис або біометричну ідентифікацію для тих, хто вже налаштував відповідні параметри безпеки.

Крок 2: Навігація до розділу послуг

У головному меню застосунку необхідно обрати розділ «Послуги», який містить понад 130 різноманітних державних та муніципальних сервісів. Цей розділ структурований за категоріями для зручності користувачів та швидкого пошуку потрібної функції.

Крок 3: Вибір типу штрафу

Система «Дія» розрізняє кілька категорій штрафів: адміністративні штрафи за порушення правил дорожнього руху (фіксовані камерами автоматичної фіксації або виписані патрульною поліцією), судові штрафи (винесені рішенням суду), штрафи за порушення карантинних обмежень, екологічні штрафи та інші види адміністративних стягнень. Користувач обирає відповідний розділ залежно від типу штрафу.

Крок 4: Ідентифікація штрафу для сплати

Застосунок автоматично завантажує всі активні штрафи, прив'язані до особи користувача, з державних реєстрів. Система інтегрована з базами даних Національної поліції, судової влади, органів місцевого самоврядування та інших контролюючих органів. Користувач може переглянути детальну інформацію про кожен штраф: дату винесення, суму, підставу, термін сплати та статус виконання.

Крок 5: Процес оплати

Сплата здійснюється через інтегровані платіжні системи, які включають банківські картки (Visa, Mastercard, «Простір»), мобільні платіжні сервіси (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay), а також можливість оплати через банківський рахунок. Комісія за проведення платежу становить від 0,5% до 1,5% залежно від способу оплати та банку-еквайра.

Крок 6: Отримання підтвердження

Після успішного проведення платежу система автоматично генерує електронну квитанцію, яка одночасно зберігається в особистому кабінеті користувача та передається до відповідного державного органу. Інформація про сплату штрафу надходить до Єдиного реєстру судових рішень протягом 1-3 робочих днів, після чого справа вважається закритою.

Особливості функціонування системи

Автоматична фіксація порушень

Штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані системою автоматичної фіксації (TruCAM, КРІС «Арена» та інші), автоматично з'являються у профілі користувача протягом 3-5 робочих днів після винесення постанови. Станом на 2025 рік в Україні функціонує понад 4,800 камер автоматичної фіксації, які щодня фіксують близько 45 тисяч порушень.

Можливість оплати сторонніх штрафів

Система дозволяє сплачувати штрафи третіх осіб за умови введення номера постанови та основних реквізитів (ПІБ порушника, номер транспортного засобу). Ця функція особливо популярна серед корпоративних користувачів, які керують автопарками, та родин, де один член сім'ї відповідає за всі фінансові операції.

Правові терміни та наслідки

Згідно зі статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф має бути сплачений протягом 15 днів з дня винесення постанови про адміністративне стягнення. У випадку прострочення сплати справа передається до органів Державної виконавчої служби, які можуть застосувати додаткові санкції: стягнення виконавчого збору (10% від суми штрафу, але не менше 200 гривень), тимчасове обмеження права керування транспортними засобами, арешт майна або банківських рахунків.

Аналітичні спостереження та рекомендації

Статистика використання

Аналіз даних Міністерства цифрової трансформації показує, що середній час сплати штрафу через «Дію» становить 2,3 хвилини, що у 12 разів швидше порівняно з традиційними способами (відвідування банку або поштового відділення). При цьому 73% користувачів сплачують штрафи протягом перших 7 днів після отримання повідомлення, що значно вище середньостатистичного показника дисципліни платежів в інших сферах.

Технічні переваги та безпека

Система «Дія» використовує протокол захищеного з'єднання TLS 1.3, двофакторну автентифікацію та шифрування даних на рівні AES-256. Всі фінансові транзакції проходять через сертифікованих платіжних провайдерів, які відповідають стандартам PCI DSS. Резервне копіювання даних здійснюється кожні 4 години, що гарантує збереження інформації про платежі навіть у разі технічних збоїв.

Практичні поради для оптимального використання

Експерти рекомендують активувати push-повідомлення в застосунку для отримання своєчасних сповіщень про нові штрафи. Корисною є функція автоматичного збереження квитанцій у хмарному сховищі, що дозволяє швидко надати підтвердження сплати у спірних ситуаціях. Регулярна перевірка актуальності персональних даних та інформації про транспортні засоби запобігає виникненню технічних помилок при обробці штрафів.