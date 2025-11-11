ТОП-7 найбільш завантажених аеропортів Європи у 2025 році

Авіаційна галузь Європи після пандемії та політичних потрясінь поступово повертається до стабільності. Пасажиропотік зростає, а конкуренція між хабами знову загострюється. Читайте на Delo.ua , які аеропорти континенту демонструють рекордні показники відновлення і чому деякі вже перевищили доковідні обсяги.

Лондон-Гітроу (LHR)

Аеропорт Лондон-Гітроу (LHR)

Фото з відкритих джерел

Головний аеропорт Британії традиційно очолює рейтинг за пасажирообігом. У 2025 році він обслуговує понад 82 млн пасажирів, повернувши собі статус континентального лідера. Гітроу залишається ключовим транзитним вузлом між Європою, Америкою та Близьким Сходом. Саме через нього проходять основні бізнес-потоки та далекомагістральні рейси.

Завдяки масштабній цифровізації сервісів і розширенню другого термінала британський хаб часто називають найкращим аеропортом Європи для бізнес-подорожей.

Новий аеропорт Стамбула (IST)

Міжнародний аеропорт Стамбула (IST)

Фото з відкритих джерел

Турецький авіаційний гігант посідає друге місце з результатом понад 80 млн пасажирів у 2024 році. Відкритий у 2018-му як заміна старому Ататюрку, IST швидко перетворився на головний транзитний міст між Європою, Азією та Африкою. Це головна база Turkish Airlines і один із найамбітніших інфраструктурних проєктів континенту.

За планами до 2027 року аеропорт має розширитися до 76,5 км² з вісьмома злітно-посадковими смугами, шістнадцятьма рульовими доріжками та чотирма терміналами.

Міжнародний аеропорт Париж — Шарль-де-Голль (CDG)

Міжнародний аеропорт Париж — Шарль-де-Голль (CDG)

Фото з відкритих джерел

Французький авіахаб утримує другу позицію з показником близько 70,3 млн пасажирів. Після масштабної модернізації у 2024 році CDG став прикладом екологічно відповідального хабу. Тепер нові термінали споживають на двадцять п'ять відсотків менше енергії, а системи переробки відходів працюють на сімдесят відсотків ефективніше.

Аеропорт є головною базою для Air France і центром європейських авіарейсів до Азії. Особливо помітне зростання пасажиропотоку до Китаю, Японії та Кореї, що робить паризький хаб ключовим європейським воротами на Схід.

Амстердам-Схіпхол (AMS)

Аеропорт Амстердам-Схіпхол (AMS)

Фото з відкритих джерел

Третє місце у списку займає один із найефективніших транспортних вузлів світу. Схіпхол щороку обслуговує близько 68 млн пасажирів і понад 1,5 мільйона тонн вантажів. Його унікальна перевага – це глибока інтеграція з залізничною мережею, що робить подорожі зручною комбінацією літака та поїзда.

Пасажири можуть прибути з будь-якого куточка Нідерландів чи сусідніх країн потягом прямо до терміналу. І це без необхідності пересідок або додаткових трансферів.

Мадрид-Барахас (MAD)

Аеропорт Мадрид-Барахас (MAD)

Фото з відкритих джерел

П'яте місце посідає летовище Мадрид-Барахас імені Адольфо Суареса, що прийняв понад 66 млн пасажирів. Летовище вважається головним центром для рейсів між Європою та Латинською Америкою: близько 40% усіх трансатлантичних рейсів до іспаномовних країн проходять саме через іспанську столицю.

Аеропорт активно розвиває «розумні» системи контролю багажу й цифровий check-in, що виводить його у трійку найінноваційніших у Європейському Союзі.

Франкфурт-на-Майні (GER)

Аеропорт Франкфурт-на-Майні (GER)

Фото з відкритих джерел

Німецький хаб демонструє стійке зростання після спаду 2022 року. У 2025-му він обслуговує понад 61 млн пасажирів. Франкфурт зберігає статус головного логістичного центру Lufthansa Group і бази для далекомагістральних авіаперельотів до Азії, Америки та Африки.

Завдяки високому рівню автоматизації вантажних терміналів він входить і до списку найефективніших вантажних аеропортів світу. Німецька педантичність проявляється у кожній деталі: мінімальні затримки, чітке дотримання розкладу, бездоганна координація між наземними службами.

Барселона-Ель-Прат імені Жозепа Таррадельяса (BCN)

Аеропорт Барселона-Ель-Прат (BCN)

Фото з відкритих джерел

Каталонський хаб займає сьоме місце з показником 55 млн пасажирів у 2024 році. Розташований між Барселоною та містечком Ель-Прат-де-Льобрегат, він обслуговує весь середземноморський регіон із 1916 року.

Барселона-Ель-Прат демонструє стабільне зростання пасажиропотоку протягом останніх десятиліть. Керівництво аеропорту постійно інвестує у модернізацію інфраструктури, і ці зусилля приносять результат. У 2024 році каталонський хаб отримав престижні нагороди ACI: «Найкращий аеропорт Європи з пасажиропотоком понад 40 мільйонів» та «Найприємніший аеропорт Європи».

Тож у 2025 році європейська авіація демонструє впевнене відновлення. Найкращий аеропорт Європи визначається не лише за кількістю пасажирів, а й за комфортом, інноваційністю та екологічними технологіями.