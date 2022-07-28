Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Категорія
Транспорт
Дата публікації

У Києві в метро не працює сервіс оплати банківськими картками на турнікетах

У Києві в метро не працює сервіс оплати банківськими картками на турнікетах
Фото: КП "Киевский метрополитен"

Сьогодні, 28 липня, у київському метрополітені з технічних причин тимчасово не працює сервіс оплати банківськими картками на турнікетах.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У метро тимчасово не працює сервіс оплати банківськими картками на турнікетах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі фахівці «Ощадбанку» проводять необхідні роботи для усунення несправності.

Пасажирів метрополітену просять скористатися альтернативними способами оплати.

Зазначимо, у Києві 28 липня відновили роботу вестибюлі двох станцій метрополітену, а саме: вестибюль №2 станції "Академмістечко" та вестибюль №1 станції "Дарниця".  

Автор:
Світлана Манько