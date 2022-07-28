У Києві в метро не працює сервіс оплати банківськими картками на турнікетах

Сьогодні, 28 липня, у київському метрополітені з технічних причин тимчасово не працює сервіс оплати банківськими картками на турнікетах.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У метро тимчасово не працює сервіс оплати банківськими картками на турнікетах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі фахівці «Ощадбанку» проводять необхідні роботи для усунення несправності.

Пасажирів метрополітену просять скористатися альтернативними способами оплати.

Зазначимо, у Києві 28 липня відновили роботу вестибюлі двох станцій метрополітену, а саме: вестибюль №2 станції "Академмістечко" та вестибюль №1 станції "Дарниця".