Українців попереджають про затримки при перетині кордонів з країнами ЄС

7 березня з 8:00 до 22:00 можливі технічні перерви в процесі пропуску пасажирів на кордонах України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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"У країнах ЄС планується оновлення інформаційних систем, які використовуються у прикордонному контролі на зовнішніх кордонах. У зв’язку з цим 7 березня 2023 року з 8:00 до 22:00 можливі технічні перерви в процесі пропуску пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною", - сказано в повідомленні.

Держприкордонслужба просить громадян України враховувати цю інформацію під час планування поїздки.

Нагадаємо, що в ООН прогнозують повернення в Україну близько 77% людей, які стали біженцями. Однак лише 12% із них планують зробити це протягом наступних трьох місяців.